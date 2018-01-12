في فضيحة جديدة لمسؤول أمريكي اعترف حاكم ولاية ميسوري الأمريكية، أريك غريتنس، بإقامة علاقة جنسية مع امرأة متزوجة.

وقال “غريتنس” الذي تولى منصبه في يناير 2017، إنه تورط في هذه العلاقة بالفعل لكنه نفى مزاعم ابتزاز هذه السيدة من خلال تهديدها بنشر صورها عارية كما تزعم.

وأكد السياسي الجمهوري أنه كان على علاقة غير مشروعة بعدما كشف زوج عشيقته السابقة القصة على محطة تلفزيون “سانت لويس”.

ينقل هذا الرجل عن زوجته التي اعترفت أنها كانت عشيقة سابقة لـ “غريتنتس” أنها قابلته للمرة الأولى كزبون بصالون التجميل الخاص بها منذ عام تقريبا وتطورت العلاقة بينهم حتى اصطحبها إلى منزله ومارسا الجنس للمرة الأولى.

وأضافت أنه هددها بفضحها ونشر صورها إذا أخبرت أحد عن هذا الأمر نظرا لوضع منصبه الحساس.

ويظهر التسجيل صوت المرأة وهي تبكي مشيرة إلى تعرضها للعنف إذ قام “غرتنيس” بربط يديها بأشرطة ووضع عصابة على عينيها وهو يهددها بعدم ذكر اسمه.

ورغم اعتراف السياسي الجمهوري بهذه العلاقة، إلا أن محاميه جيمس بينيت نفى إدعاءات هذه السيدة حول واقعة الابتزاز وتهديدها بنشر صورها واصفا هذه التصريحات بأنها “محض افتراء وكذب “.