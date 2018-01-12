شن ناشطون بتويتر هجوما عنيفا على مصمم الأزياء اللبناني المعروف “إيلي صعب”، وذلك على خلفية ظهور الممثلة الإسرائيلية الشهيرة “جال جادوت” بأحد المهرجانات في أمريكا وهي ترتدي فستانا من تصميمه.

وبدأ النشطاء موجة هجوم حادة على المصمم اللبناني، بعدما ظهرت صورة للممثلة الإسرائيلية بهذا الفستان الذي صممه على صفحته على “انستجرام” هذا الأسبوع.

Dailymail: شركة اللبناني ايلي صعب تتعرض لهجوم وانتقادات بعد ان صممت فستان للاسرائيلية غال غادوت. pic.twitter.com/jDNzlPnUKa — Celebrity Gossip (@CelebsArabic) ١١ يناير، ٢٠١٨

موقع Step Feed ذكر أن المعجبين صبّوا جام غضبهم على “إدارة موقع إيلي صعب”، في إشارة أنه قد لا يكون على معرفة شخصية بما حدث.

واضطر المصمم اللبناني ذائع الصيت في العالم، الذي ترتدي تصاميمه شهيرات هوليوود، إلى حذف الصورة مع التعليق، بعد أن أجج نشرها اعتراضاً من العديد من متابعيه ومعظمهم لبنانيون، والذين يتجاوز عددهم الـ6 ملايين من كافة أنحاء العالم.

الممثلة لمن لا يعرفها هي بطلة فيلم Wonder Woman، الذي يعتبر من أنجح الأفلام التي عرضت في شباك التذاكر الأميركي وعالمياً كذلك لعام 2017، لكن الفيلم ذاته مُنع عرضه في لبنان، بعد أن نجحت ما تعرف بـ”حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان”، في الضغط لوقف عرض الفيلم.

وسبق لـ “غادوت” الخدمة في الجيش الإسرائيلي، واعتبر منع الفيلم انتصاراً للحملة وقتها، إذ سبق أن فشلت في منع عرض فيلم Batman v Superman الذي ظهرت فيه أيضاً.

يذكر أن “غادوت” سبق أن تفاخرت في لقاءاتها العديدة في الإعلام حول دور Wonder Woman، بتلقيها تدريبات عسكرية في الجيش الإسرائيلي، أسهمت في تميزها في الدور الذي يتطلب لياقة بدنية ومهارات قتالية عالية.

كما سبق أن نشرت تعليقاً عام 2014، إبان هجوم شنّته إسرائيل على قطاع غزة واستشهد فيه ما يزيد عن 2100 شخص، “أرسل حبي وصلواتي لأبناء شعبي الإسرائيلي، وخاصة للشباب والصبايا الذين يقومون بحماية وطني وصد هجمات حماس المخيفة”.بحسب تعبيرها