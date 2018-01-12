تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لعرض عسكري بحريني بحضور وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود أثار سخرية رواد مواقع التواصل.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد شهد العرض العسكري لقوات الامن الخاصة موقفا محرجا بعد أن اصطدمت سيارتين شاركتا بالعرض ببعضهما البعض، مما عكس عدم الاحترافية التي تتمتع بها القوات الخاصة البحرينية.

وكان وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف قد زار مملكة البحرين قبل أيام وحضر برفقة ووزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة، تمريناً لقوة الأمن الخاصة البحرينية.

ووفقا لما أعلن، فقد واشتمل التمرين على عرض لمهارات الرماية التكتيكية، بالإضافة إلى تطبيق عدد من الفرضيات الأمنية، والتي ظهر فشلها كما أبرزها الفيديو.

وحضر التمرين، الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية السعودي وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الداخلية بالبلدين.