دون رادع ولأكثر من مرة وبعد تأكده من رفض غالبية الشعب لمواقف بلاده ضد ، تطاول الكاتب الصحفي السعودي الليبرالي والمقرب من الديوان الملكين على عموم واصفا إياهم بـ”بالمغفلين والحمير البشرية الحمقاء”.

 

وقال “آل الشيخ” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أزمة قطر مع الدول الاربع كشفت للسعوديين البسطاء السذج كم هم مغفلون وحمير بشرية حمقاء حينما كانوا يحسنون ظنهم بحمد المعتوه و ولده تميم المغفل هذان الرجلان يتوارثان الحقد والكراهية للمملكة ولا حل الا باجتثاثهما”.

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “آل الشيخ”، مؤكدين بان الأزمة مع قطر كشفته هو وامثاله من الكتاب الليبراليين على حقيقتهم، وان الشعب السعودي أصبح اكثر وعيا، في حين أكد البعض بان تغريدته وإن دلت فغنما تدل على قلة ادبه وغبائه.

ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي يهاجم فيها الشعب السعودي وينعتهم بمثل هذه الألفاظ، حيث سبق وفي في إطار دفاعه عن قناة “العربية” التي تتعرض لهجوم عنيف من قبل رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” لترويجها كل ما يسيء للثورات العربية وحملتها الممنهجة لتلميع “سيف الإسلام” نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بأن وصف السعوديين بـ”البقر”.

وقال “آل الشيخ” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “حملة #خلايا_عزمي على قناة العربية هدفها تشويه توجهاتها الوطنية لصالح قناة الجزيرة منافستها .. والبقر السعوديون يرددون اتهاماتهم دون ان يعوا”.

 