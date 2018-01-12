دون رادع ولأكثر من مرة وبعد تأكده من رفض غالبية الشعب لمواقف بلاده ضد قطر، تطاول الكاتب الصحفي السعودي الليبرالي والمقرب من الديوان الملكين محمد آل الشيخ على عموم الشعب السعودي واصفا إياهم بـ”بالمغفلين والحمير البشرية الحمقاء”.

وقال “آل الشيخ” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أزمة قطر مع الدول الاربع كشفت للسعوديين البسطاء السذج كم هم مغفلون وحمير بشرية حمقاء حينما كانوا يحسنون ظنهم بحمد المعتوه و ولده تميم المغفل هذان الرجلان يتوارثان الحقد والكراهية للمملكة ولا حل الا باجتثاثهما”.

أزمة قطر مع الدول الاربع كشفت للسعوديين البسطاء السذج كم هم مغفلون وحمير بشرية حمقاء حينما كانوا يحسنون ظنهم بحمد المعتوه و ولده تميم المغفل هذان الرجلان يتوارثان الحقد والكراهية للمملكة ولا حل الا باجتثاثهما .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) ١١ يناير، ٢٠١٨

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “آل الشيخ”، مؤكدين بان الأزمة مع قطر كشفته هو وامثاله من الكتاب الليبراليين على حقيقتهم، وان الشعب السعودي أصبح اكثر وعيا، في حين أكد البعض بان تغريدته وإن دلت فغنما تدل على قلة ادبه وغبائه.

بالعكس أزمة قطر كشفت للشعب السعودي حقيقتك انت وشلة اللبرالين القذره اصبح الشعب السعودي اكثر وعي وانكشفت أوراقكم له 👠 — .روان البتال (@ml4_d6) ١١ يناير، ٢٠١٨

وأنت لا تقل عن ذلك .

أساءتك للسعودين دليل على غباءك وقلة أدبك فما تراه في نفسك يراه غيرك تحت قدمه فلا يوجد عاقل يقوم بسب شعب أو جزء من شعب يدعي أنه منهم — عبدالله ح الجويهري (@al_hobyan) ١١ يناير، ٢٠١٨

الحين صاروا السعوديون سذج ومغفلين وحمقي وحمير بعد . وانت طلعت النابغه الذبياني … ماشاء الله عليك تتكلم وواثق انهم ماراح يتعرضون لك …

حسب رأي وعقليتي اذا هالبشر بهالوصف ما اطلعوا بنعل والعنوا خير خيرك راح ينطبق عليهم الوصف إللي قلته . — 🇰🇼mohammad (@almohallabkw) ١١ يناير، ٢٠١٨

محد حمار غيرك ياحمار يامتخلف😷 كمواطنين سعوديين بسطاء نفتخر ببساطتنا وطهارة قلوبنا مالوثتنا السياسه والاحقاد . هاذا انت كاتب وعلى اساس مثقف وجبت العيد بتغريده مايكتبها جاهل👎 — ريم (@bibih349) ١١ يناير، ٢٠١٨

والله محد مستحمر وساذج ومغفل غيرك يالخايب — hanan… (@hanOoOna1400) ١١ يناير، ٢٠١٨

الحمار ظهرك يا وقح السعوديين اشرف واطهر منك — dawn (@Deer2015) ١١ يناير، ٢٠١٨

ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي يهاجم فيها الشعب السعودي وينعتهم بمثل هذه الألفاظ، حيث سبق وفي في إطار دفاعه عن قناة “العربية” التي تتعرض لهجوم عنيف من قبل رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” لترويجها كل ما يسيء للثورات العربية وحملتها الممنهجة لتلميع “سيف الإسلام” نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بأن وصف السعوديين بـ”البقر”.

وقال “آل الشيخ” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “حملة #خلايا_عزمي على قناة العربية هدفها تشويه توجهاتها الوطنية لصالح قناة الجزيرة منافستها .. والبقر السعوديون يرددون اتهاماتهم دون ان يعوا”.