تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطعاً صوتياً للفنان العراقي كاظم الساهر، يردّ فيه الفنانة “ملاك الكويتية” التي تهجمت على الشعب العراقي ونعتته بعبارات بذيئة.

ورداً على تطاول “ملاك الكويتية” على الشعب العراقي، قال “القيصر”: “نحن نقابل تلك الهجمة والانتقادات من البعض، وهم قلة، بأخلاق عالية وراقية وبروحٍ طيبة، ونبتعد عن التشنج والشتائم، والكل أعزاء عندي ولدي جمهور رائع وكبير في الكويت.”.

ووصفت الفنانة الكويتية العراق بأنه أرض النفاق، قائلة:” الخليج تاج على رؤوسكم، والإمام علي قال أهل الشقاق والنفاق، ولا أريد من أهل الشقاق والنفاق متابعتي.. حسّنوا صورتكم أمام الناس، أنتم وكندرتي (حذائي) واحد”.

وفي التفاصيل فقد كانت “ملاك” قد نشرت جميع أعلام جميع الدول الخليجية المشاركة في مباريات كأس الخليج لكرة القدم، باستثناء العراق على الرغم من مشاركته في المباريات، فقام الجمهور بسؤالها عن السبب فردت: “لأنها دولة غير خليجية”، فهوجمت بقسوة، لترد على هجومهم بهجوم آخر.

ونشرت فيديو عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي تبرر به كلامها، إذ كانت تقصد أن العراق ليس من دول الاتحاد الخليجي رغم مشاركته اللعب في مباريات كرة القدم، وأنها لا تستحق هذه التعليقات السلبية، وبما أن الخير يخص والشر يعم طلبت من جميع المتابعين من العراق أن يتوقفوا عن متابعتها، قائلة: “انقلعوا”.