أعلن المدير التنفيذي لموقع فيسبوك مارك زوكربيرغ إجراء تغييرات كبيرة في موقع التواصل الاجتماعي الأشهر، في محاولة لجعل تجربة المستخدم “ذات مغزى”.

وكتب زوكربيرغ عبر صفحته الرسمية (يتابعه أكثر من مئة مليون) أن الشركة ستركز على “التفاعلات الاجتماعية ذات المغزى” بدلا من “المحتوى غير ذي الصلة” في مقترحاتها الإخبارية للمستخدمين.

وأضاف “حصلنا مؤخرا على تعليقات من مجتمعنا بأن المحتوى العام -المشاركات من الشركات والعلامات التجارية ووسائل الإعلام – يزاحم اللحظات الشخصية التي تقودنا إلى التواصل مع بعضنا البعض”.

وأوضح أن هذا التحول يهدف إلى جعل المستخدمين يشعرون بأن وقتهم في فيسبوك “يمضي بشكل جيد”.

وتوقع زوكربيرغ أن يقضي المستخدمين وقتا أقل على الموقع.