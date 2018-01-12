ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب، دعا لعدم استقبال مهاجرين من هايتي وبلدان وصفها بـ”القذرة” في إفريقيا خلال اجتماع للهجرة مع نواب من الكونجرس تناول قضية الهجرة.

وقال خلال اجتماع بالبيت الأبيض، الأربعاء، مع النواب، متحدثًا عن مهاجرين قادمين من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، “إنهم قادمين من بلدان قذرة”.

كلام ترامب جاء خلال انتقاده لطرح من أحد الحضور بأن على أمريكا حماية المهاجرين من هايتي والسلفادور وبلدان إفريقية، لكنه قال إن على واشنطن استقبال عدد أكبر من مهاجرين من دول مثل النرويج.

وتسعى إدارة ترامب، الذي تولى السلطة في 20 يناير/كانون ثانٍ 2017، إلى تشديد قوانين الهجرة، وطرد من يقيمون في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية، ما يثير انتقادات حقوقية واسعة.

من جانبها، وصفت الأمم المتحدة الجمعة تصريحات ترامب التي وصف فيها الدول الأفريقية وهايتي بانها “اوكار قذرة” بأنها “صادمة ومعيبة” و”عنصرية”.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للصحافيين في جنيف “في حال تأكدت، فإنها تصريحات صادمة ومعيبة من رئيس الولايات المتحدة. آسف، لكن لا أجد كلمة أخرى غير ‘عنصرية’ لوصفها”.