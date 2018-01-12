علق الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان على إعلان رئيس هيئة الأركان المصرية السابق سامي عنان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدا بأن ترشحه سيخلق عاصفة داخل المؤسسة العسكرية المصرية.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” عنان من الشخصيات التي برزت في مصر، بعد ثورة 25 يناير، ويعرف بعلاقاته القوية مع المملكة العربية #السعودية، وربما يحدث ترشحه لانتخابات الرئاسة منافسا لعبد الفتاح السيسي المدعوم من #الامارات ربما يحدث عاصفة داخل المؤسسة العسكرية المصرية #مصر #الخليج”.

عنان من الشخصيات التي برزت في مصر، بعد ثورة 25 يناير، ويعرف بعلاقاته القوية مع المملكة العربية #السعودية، وربما يحدث ترشحه لانتخابات الرئاسة منافسا لعبد الفتاح السيسي المدعوم من #الامارات ربما يحدث عاصفة داخل المؤسسة العسكرية المصرية #مصر #الخليج pic.twitter.com/T1iawXXMGh — جمال ريان (@jamalrayyan) ١١ يناير، ٢٠١٨

واضاف “ريان” في تدوينة أخرى أن ” الانقلاب الحقيقي داخل المؤسسة العسكرية المصرية كان باستبعاد عنان حينما أقال المشير طنطاوي نفسه، وعين عبد الفتاح السيسي بدلا منه وزيرا للدفاع ، ليصبح السيسي مرشح المؤسسة العسكرية للرئاسة ،بالتالي ما زال طنطاوي هو بيضة القبان ، في حال دخول عنان انتخابات الرئاسة منافسا للسيسي #مصر”.

الانقلاب الحقيقي داخل المؤسسة العسكرية المصرية كان باستبعاد عنان حينما أقال المشير طنطاوي نفسه،وعين عبد الفتاح السيسي بدلا منه وزيرا للدفاع ، ليصبح السيسي مرشح المؤسسة العسكرية للرئاسة ،بالتالي ما زال طنطاوي هو بيضة القبان ، في حال دخول عنان انتخابات الرئاسة منافسا للسيسي #مصر pic.twitter.com/7kOlF8cE7r — جمال ريان (@jamalrayyan) ١١ يناير، ٢٠١٨

واعتبر “ريان” أنه ” اذا ما دخل عنان سباق الرئاسة المصرية منافسا للسيسي ،فسوف يكون سباقا على الرئاسة بين مرشحين عسكريين داخل المؤسسة العسكرية فقط ، ولن يكون لأي مرشح مدني أي فرصة للفوز في انتخابات الرئاسة لانها باختصار انتخابات داخل المؤسسة العسكرية #مصر”.

اذا ما دخل عنان سباق الرئاسة المصرية منافسا للسيسي ،فسوف يكون سباقا على الرئاسة بين مرشحين عسكريين داخل المؤسسة العسكرية فقط ، ولن يكون لأي مرشح مدني أي فرصة للفوز في انتخابات الرئاسة لانها باختصار انتخابات داخل المؤسسة العسكرية #مصر pic.twitter.com/sXR1n1tK6X — جمال ريان (@jamalrayyan) ١١ يناير، ٢٠١٨

واختتم تدويناته قائلا: ” تقليديا ، و بحكم احترام التراتبية في المؤسسة العسكرية المصرية مازال المشير طنطاوي هو الحكم الفصل ، وهو صاحب القرار الاول، فيمن يتم ترشيحه لانتخابات الرئاسة، طنطاوي كان وما زال هو المرجع العسكري والسياسي الاعلي بعد مبارك ، واثناء حكم الرئيس مرسي، وحكم السيسي #مصر”.

تقليديا ، و بحكم احترام التراتبية في المؤسسة العسكرية المصرية مازال المشير طنطاوي هو الحكم الفصل ، وهو صاحب القرار الاول، فيمن يتم ترشيحه لانتخابات الرئاسة، طنطاوي كان وما زال هو المرجع العسكري والسياسي الاعلي بعد مبارك ، واثناء حكم الرئيس مرسي، وحكم السيسي #مصر pic.twitter.com/52cmmzqDw4 — جمال ريان (@jamalrayyan) ١١ يناير، ٢٠١٨

يشار إلى انه في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلن مسؤول في حزب “مصر العروبة” الذي أسسه رئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان، خوض الأخير انتخابات رئاسة البلاد المزمع عقدها في مارس / آذار المقبل.

وقال سامي بلح، الأمين العام لحزب مصر العروبة الديمقراطي، في اتصال هاتفي مع الأناضول، الخميس، إن “عنان وافق على قرار الهيئة العليا للحزب بتزكيته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وأوضح بلح أنه “من المقرر أن تبدأ حملة عنان في جمع توكيلات من المواطنين لخوض الانتخابات يوم السبت المقبل”.

هذا ونشرت صفحة منسوبة إلى الفريق سامي عنان، إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عن حزب “مصر العروبة”.

وجاء في الإعلان نصًا: “بيان إلى شعب مصر العظيم سامي عنان رئيسًا للجمهورية 2018، تم انتهاء اجتماع الهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطي، مساء اليوم، وتم رسمياً اختيار الفريق سامي عنان، زعيم الحزب، مرشحاً عن الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018”.

وأوضح الحزب على لسان أمينه العام سامي بلح، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بمقره بالدقي، لإعلان تفاصيل ترشيح “عنان”، إلى الشعب المصري.