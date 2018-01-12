قال المغرد الشهير بتسريباته السياسية “مجتهد الإمارات”، إن السبب الحقيقي وراء اختراق سلاح الجو الإماراتي لمجال قطر الجوي في ديسمبر الماضي، هو استفزاز قطر وجرها لحرب.. حسب وصفه.

وأشار “مجتهد الإمارات” الذي يحظى بمتابعة واسعة على “تويتر” في تغريدة له رصدتها (وطن) إن اختراق مجال قطر الجوي من قبل طائرات سلاح الجو الإماراتي مخطط خطير.

وأوضح أن الهدف منه هو استفزاز دولة قطر لترد بالمثل وجرها لحرب، مضيفا “و بهذا يصبح هناك مبرر لغزو قطر”.

مخطط خطير : إختراق طائرات سلاح الجو فى بلادنا للأجواء القطرية الهدف منه استفزاز قطر لإسقاط طائراتنا و جرها لحرب و بهذا يصبح هناك مبرر لغزو قطر …#أبوظبي#دبي — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ١٢ يناير، ٢٠١٨

وقال “مجتهد الإمارات” منتقداً تصرفات بلاده، إن اختراق الجزر الإمارتية الثلاث التي تحتلها إيران أولى من اختراق المجال الجوي القطري، متسائلاً: “لماذا لا نرى بطولة سلاح الجو إلا على أشقائنا فى قطر! أمام إيران خنافس و أمام قطر أسود ..”.

من يخترق المجال الجوى لقطر يستطيع اختراق المجال الجوى لجزرنا المحتلة من إيران؟

من أولى بهذه الاختراقات ؟!

لماذا لا نرى بطولة سلاح الجو إلا على أشقائنا فى قطر!

أمام إيران خنافس و أمام قطر أسود .. — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ١١ يناير، ٢٠١٨

وكشفت قطر عن إرسالها رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات ومتجهة إلى البحرين، باختراق المجال الجوي لدولة قطر صباح يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2018 في الساعة 10:10.

ولفتت السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الرسالة التي قدمتها بعثة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، بتاريخ 5 كانون الثاني / يناير الجاري، انتباه الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي إلى قيام طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية تحمل الرمز التعريفي (DHC-6) قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات متجهة إلى البحرين باختراق المجال الجوي لدولة قطر، يوم الأربعاء الموافق 3 كانون الثاني / يناير 2018 في الساعة 10:10، من خلال التحليق فوق المنطقة الاقتصادية الخاصة لدولة قطر، وبدون إذن مسبق من السلطات القطرية المختصة.

وأوضحت أنه تم إعطاء أمر إقلاع فوري لطائرة مقاتلة قطرية لعمل دورية، وتبين بعد ذلك أن الطائرة الإماراتية كانت تحلق بين الممر الجوي UL-768 والممر الجوي UM-600 وهبطت بعد ذلك في مملكة البحرين في الساعة 11:27.

وأكد آل ثاني أن “تكرار هذه الحادثة النكراء واستمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في انتهاك سيادة دولة قطر وتهديدها لسلامة حدودها وأراضيها يعتبر دليلا على مضي السلطات الإماراتية في النهج الرامي لخرق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية”.

وكانت دولة قطر قد وجهت الخميس رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة حربية مقاتلة إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، باختراق المجال الجوي لدولة قطر في 21 كانون الأول / ديسمبر الماضي.