شنّ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، هجوماً حاداً، على الفنان المصري أحمد السقا؛ بسبب تجسيده شخصية الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في فيلم “سري للغاية”، الذي يهدف لتزييف التاريخ ودعماً للسيسي في انتخابات ٢٠١٨.

واعتبر النشطاء أن مشاركة “السقا” في الفيلم، سيفقده كل شعبيته، مُطالبين إياه بعد الإنصياع لتوجيهات النظام المصري لتلميع صورة “السيسي” قُبيل ما وصفوها بـ”مسرحية” الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وقال السياسي المصريّ المعروف عمرو عبد الهادي معلقاً على صورة من الفيلم إنّ احمد السقا ظهر مُنكساً رأسه ليمثل السيسي، واصفاً الفيلم بأنه فاشل ويهدف لتزييف التاريخ و دعماً للسيسي في انتخابات ٢٠١٨.

احمد السقا علشان يمثل دور السيسي طالع منكس رأسه في فيلم فاشل لتزييف التاريخ و دعم منهم للسيسي في انتخابات جنينة الحيوانات ٢٠١٨

بهلوانات مثل السيسي و الضابط اشرف و الضابط امام راكبينهم

فعلا لما قابلت السيسي يوم تسليم الدستور للرئيس مرسي كان مطاطي قدامي كده pic.twitter.com/YkAeXlpZUb — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) ١١ يناير، ٢٠١٨

وقال “عبدالهادي” في تغريدةٍ ثانية: “الناس ليه كانت متوقعة ان احمد السقا غير ممثلين صلاح نصر و صفوت الشريف !! مع ان احمد السقا ابن مخرج اتربى على ايد صلاح نصر يعني جينات التأمر على الشعب و النوم في حضن السلطة موجود بالوراثة جميل جدا ان الانقلاب ده موجود علشان يكشف المعرضين للسلطة”.

الناس ليه كانت متوقعة ان احمد السقا غير ممثلين صلاح نصر و صفوت الشريف !! مع ان احمد السقا ابن مخرج اتربى على ايد صلاح نصر يعني جينات التأمر على الشعب و النوم في حضن السلطة موجود بالوراثة

جميل جدا ان الانقلاب ده موجود علشان يكشف المعرضين للسلطة pic.twitter.com/ibKMzMfSnW — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) ١٢ يناير، ٢٠١٨

وفي الفيلم يؤدي الممثل أحمد رزق دور الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بينما يجسد شخصية المشير طنطاوي الممثل نبيل الحلفاوي.

ويشارك في “سري للغاية” عددٌ كبيرٌ من الممثلين، وهو من تأليف السيناريست وحيد حامد وإخراج محمد سامي.

وتناقل نشطاء مواقع التواصل صوراً من الفيلم المذكور، وقد شنّوا هجوماً كبيراً على الممثلين فيه، وتحديداً “السقا” و”رزق”.

احمد السقا في دور السيسي وأحمد رزق في دور محمد مرسي في فيلم تعريصي للغاية.. قصدي سري للغاية pic.twitter.com/U3SKhTAjmu — الهرم (@Elm3lm_Elharam) ١١ يناير، ٢٠١٨

احمد السقا و احمد رزق في فيلم ( سري للغاية ) احمد السقا بيقوم بدور بلحة لانه بيتقن السهوكة والمحن و احمد رزق بيحاول يبقي راجل ويقوم بدور محمد مرسي بس مش هيعرف لان احمد رزق خول pic.twitter.com/n775egcFQY — عمرو الشريف (@AmrElSherif0) ١١ يناير، ٢٠١٨

فيلم سري للغاية

السقا طالع فية بدور السيسي

و احمد رزق بدور الدكتور محمد مرسي

” من قبل م اشوف الفيلم ف انا كاره كل الي هيمثلوا فية و أولهم الأتنين دول عشان أكيد هيكون فية كمية تطبيل و تشوية كتيرة جدا ،، ربنا يخدكم عشان التاريخ الي بتحاولوا تزورواا دة ” pic.twitter.com/Uv8nIiwYWn — الكَفراوي (@omarmuhamed1) ١١ يناير، ٢٠١٨

سري للغاية ده هيبقي أعفن خطوة في حياة أحمد السقا وهيخسر بسببها كتير وهيندم كمان ، مش بس عشان التطبيل والتزيف اللي هيحصل لكن عشان قمة الغباء في تجسيد شئ مالوش ملامح ولا مفهومله اول من اخر عشان يتحط في فيلم ويتعمله قصة من الاساس — Paintbrush (@Dinawalid_) ١٢ يناير، ٢٠١٨

احمد السقا هيفقد كل شعبيته بسبب فيلمه عن السيسي — Ahmad Elamawy ( العماوي ) (@ahmad_elamawy) ١٢ يناير، ٢٠١٨

بحبك اوي وانت فنان عظيم بس كان نفسي تبعد نفسك عن السياسة وقرفها بكرة يبتزوك وبكرة ممكن يعملوا معاك حجات لا تتخيلها ابعد نفسك عن القرف دة يا حكومة #أحمد_السقا — MOHAMED SHABAN (@M7MDShapan) ١٢ يناير، ٢٠١٨

#عندما_تتبول_السلطة_علي_الشعب_يأتي_أذيالها_ليقنعون_الناس_أنها_أمطار

الفنان احمد السقا يمثل فيلم لتوثيق مسيرة #قائد_الانقلاب_السيسي منذ 2011 حتي الانقلاب في يونيو 2013 بإسم #سري_للغاية pic.twitter.com/OMYKGY7CVm — fareselmasry (@dr_fareselmasry) ١٢ يناير، ٢٠١٨