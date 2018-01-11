قال مراسل قناة “الجزيرة” في نيويورك، رائد فقيه إن قطر أبلغت مجلس الأمن الدولي بأن طائرة إماراتية اخترقت مجالها الدولي في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال “فقيه” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قطر تبلغ مجلس الأمن بقيام طائرة إماراتية حربية بخرق مجالها الجوي في ديسمبر الماضي، وتحذر من أنها ستتخذ في حال تكرار مثل هذا الإنتهاك، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وذلك حفاظا على حقها السيادي المشروع”.