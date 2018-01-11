بعد أيام من كشفه انه ما زال على قيد الحياة، أدلى العميد طارق محمد صالح بأول تصريح له منذ مغادرته العاصمة صنعاء، بعد المواجهات الدامية التي شهدتها بداية ديسمبر/كانون الاول الماضي، والتي انتهت بمقتل عمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ووقال طارق صالح، نجل شقيق الرئيس السابق، في شبوة، خلال حضوره فعالية عزاء لأمين عام حزب المؤتمر عارف الزوكا، بحضور كثيف من أنصار الحزب، في المحافظة إنه ماضٍ على درب عمه، علي عبدالله صالح، وبقية رفاقه ومعهم عارف الزوكا، أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام

يشار إلى ان طارق صالح حضر برفقة قوة من النخبة الشبوانية الموالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، برفقة ذياب بن معيلي وزير الثقافة بحكومة الحوثييين الذي تمكن هو الآخر من الرحيل إلى مأرب.