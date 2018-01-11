نشر المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص، وهم يمارسون بعض الطقوس الغريبة أعلى جبل غار حراء في مكة المكرمة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر عدد من الأشخاص وقد جلسوا ملتفين حول بعضهم البعض، ويھزون رؤوسھم بقوة مع ترديد أهازيج غیر مفهومة.

نتايج رؤية 2030 تطلع قبل 2020 pic.twitter.com/XVLLvGYLpG — مجتهد (@mujtahidd) January 11, 2018

من جهتهم أبدى المغردون استياءهم من استمرار هذه الممارسات والطقوس الغريبة في الأماكن المقدسة، والتي تكررت في الآونة الأخيرة، داعين الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاههم.