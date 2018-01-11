نشر المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص، وهم يمارسون بعض الطقوس الغريبة أعلى جبل في .

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر عدد من الأشخاص وقد جلسوا ملتفين حول بعضهم البعض، ويھزون رؤوسھم بقوة مع ترديد غیر مفهومة.

من جهتهم أبدى المغردون استياءهم من استمرار هذه الممارسات والطقوس الغريبة في الأماكن المقدسة، والتي تكررت في الآونة الأخيرة، داعين الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاههم.