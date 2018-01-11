تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للشاعر السعودي الشهير علي الحمري وهو يعامل أحد العاملين لديه من الوافدين مثل العبد.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “الحمري” وهو يمازح بعض أصدقائه في حين ظهر العامل بجانبه حاملا له فنجان القهوة.

وفي تعمد واضح لإهمال العامل الذي بقيت يديه ممدودة بالفنجان، قام احد أصدقاء الشاعر بتنبيهه لأخذ فنجان القهوة قائلا: “الفنجان برد”، ليرد عليه الشاعر “الحمري” قائلا: “خله للفجر، علي الطلاق لو يتكلم أو يقوم سم بس، سفّرته”.

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توعّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية خالد أبا الخيل، بملاحقة أحد المشاهير، بعد تداول فيديو يظهر فيه وهو يسيء التعامل لعامل وافد في مقهى.

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"ابقيه حامل فنجان القهوة للفجر وان تكلم سفرته"

،#المتكبر_علي_بن_حمري pic.twitter.com/iTqqOolo0B — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) January 10, 2018

وأطلق المغردون هاشتاجا بعنوان: ” #المتكبر_علي_بن_حمري “، ناشطون إلى محاسبة علي بن حمري، موضحين بان من ظهر هو سائقه الخاص متهمين إياه بـ”التكبر وعدم احترام الآخرين”.

#المتكبر_علي_بن_حمري

لايسعني الا ان استشهد ب ابياتك عليك الفقر ماهو نقص مالك ياالفقير

كم شفت معنى الفقر كله في غني وأضرب مثل : إنسان عنده كل خير

لاكن في نفس الوقت إنساناً دني !!@AliBinHamri — Zyad (@iiz_200) January 10, 2018

متى استعبدتم الناس وفد ولدتهم امهاتهم احرارا ؟ #المتكبر_علي_بن_حمري — Ibrahim (@Ibeeeeee_) January 10, 2018

هذا شاعر بلا مشاعر وكل من يبرر له بأنه كان يمزح فهو متكبر مثله وتعود وتربى على إهانة العمالة .. فلا بارك الله بمزح ينتج عنه إذلال المحتاج .. ولو كنت يا من تبرر له مكان هذا العامل وتعامل معك أحد أمام الناس بنفس هذه المعاملة حتى لو كان مزحا لما رضيتها على نفسك #المتكبر_علي_بن_حمري — عبد الرحمن الوافي (@A_A_WAFI) January 10, 2018

تخيل : أن تترك والدك المُسن ووالدتك، وزوجتك وأولادك وتأتي من وراء البحور، لتقدم كوب قهوة لشخص متكبر كهذا ومن ثم يهينك ويشهر بك ! أليس هذا هو قهر الرجال ؟ .

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.#المتكبر_علي_بن_حمري pic.twitter.com/JRfLhraPzB — وليد الظفيري (@WaleedDhafeeri) January 10, 2018

#المتكبر_علي_بن_حمري

غطرسة اللسان

وسلطة اليد

أختلفت الإساءة

وتعدد البشر

ولكن الوجه الموحد لها

إفتقاد إنسانية…. بزمن قاسي…👑✏ pic.twitter.com/7hW0dD9Ad7 — 👑كحيلاانة_العالمية 👑 (@Ka2799) January 10, 2018

وتجاوبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الفيديو بعد ساعات من انتشاره، إذ علق “خالد أبا الخيل”، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن الفيديو تمت إحالته إلى “إدارة الاتجار بالأشخاص”، مؤكدا أن الفيديو يحمل إساءة للعامل الأجنبي، رغم مزاعم بعض أنصار ابن حمري بأن ما حدث كان مجرد مزاح.