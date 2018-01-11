تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للشاعر السعودي الشهير وهو يعامل أحد العاملين لديه من الوافدين مثل العبد.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “الحمري” وهو يمازح بعض أصدقائه في حين ظهر العامل بجانبه حاملا له فنجان القهوة.

 

وفي تعمد واضح لإهمال العامل الذي بقيت يديه ممدودة بالفنجان، قام احد أصدقاء الشاعر بتنبيهه لأخذ فنجان القهوة قائلا: “الفنجان برد”، ليرد عليه الشاعر “الحمري” قائلا: “خله للفجر، علي الطلاق لو يتكلم أو يقوم سم بس، سفّرته”.

 

وأطلق المغردون هاشتاجا بعنوان: ” “، ناشطون إلى محاسبة علي بن حمري، موضحين بان من ظهر هو سائقه الخاص متهمين إياه بـ”التكبر وعدم احترام الآخرين”.

 

 

وتجاوبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الفيديو بعد ساعات من انتشاره، إذ علق “خالد أبا الخيل”، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن الفيديو تمت إحالته إلى “إدارة الاتجار بالأشخاص”، مؤكدا أن الفيديو يحمل إساءة للعامل الأجنبي، رغم مزاعم بعض أنصار ابن حمري بأن ما حدث كان مجرد مزاح.

 

 

 