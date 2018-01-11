يعتقد الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكينغ أن استمرار الاحتباس الحراري سيجعل الحياة على الأرض لا تطاق.

افترض الفيزيائي الشهير خلال الحلقة الثانية من مشروعه المصور “الأماكن المفضلة”، يوم الثلاثاء 9 كانون الثاني/يناير، أن الأربعاء قد تكرر مصير الزهرة في حال عدم حل مشكلة تأثير الاحتباس الحراري.

ووفقا لأبحاث “ناسا”، فإن كوكب الزهرة كان يشبه الأرض قبل 4 مليارات سنة، وكان يحتوي على الماء والغلاف النباتي ودرجات حرارته كانت تتوافق مع درجات الحرارة الحالية على كوكب الأرض. إلا أن تجمع الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي رفع درجات حرارة الزهرة إلى 460 درجة مئوية.

ونظرا إلى أن عمر الأرض يشكل 4.5 مليار سنة، فإن البشرية ستضطر بعد 200-500 عام إلى البحث عن “وطن” جديد، حسب توقعات هوكينغ.

وتوقع ستيفن هوكينغ، سابقا، اختفاء البشرية بحلول عام 2060. ووفقا لأقواله، فإن عدد سكان الأرض سيستمر بالنمو وسيزداد استهلاك الطاقة وستتحول الأرض إلى “كرة نارية مشتعلة”.