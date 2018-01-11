شهدت العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات هزة أرضية، الخميس، وشعر السكان بتردداتها ولم تنشر السلطات أي تقارير عن خسائر، حتى الآن.

وقالت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان لها أن “الهزة الأرضية التي حدثت صباح اليوم عند الساعة 9:59:31 بالتوقيت المحلي، بلغت درجتها 5.5 على مقياس ريختر”.

وأضافت بأن “الهزة مركزها في إيران على بعد 25 كيلو جنوب شرقي مندلي (جنوب شرقي ديالى) و104 كلم جنوبي بغداد.

وشعر بالهزة سكان محافظات الوسط، ومن بينها بغداد، وبابل، وواسط، وديالي، وكذلك إقليم كردستان.

اخلاء السفارة السعودية..

وفي السياق ذاته أخلت السفارة السعودية لدى العراق، مبناها في بغداد من العاملين، الخميس بعد الزلزال الذي ضرب العاصمة اليوم.

وأكد السفير السعودي عبدالعزيز الشمري (بحسب الرياض)، أنه تم إخلاء المبنى حفاظًا على سلامة موظفي السفارة.

وبيّن أنه لم تكن هناك أية إصابات أو أضرار بشرية، وأن الجهات المختصة في العراق تتواصل معهم، فضلًا عن التنسيق مع الجهات الأمنية العراقية.

وأوضح أنه سيتم عودة العاملين للمبنى الذي لم يتعرض لأية أضرار تعيق العمل بعد معاينة الجهات الحكومية للمبنى.

إصابات في إيران..

وأصيب 4 أشخاص إثر مجموعة من الهزات الأرضية التي ضربت عدة مناطق في محافظة كرمانشاه في إيران، وهي كيلان غرب وقصر شيرين وسومار.

وقال الهلال الأحمر الإيراني، في بيان، الخميس “تأثرت بعض المنازل وجرح 4 أشخاص في منطقة كيلان غرب، بينما ضربت 7 هزات متتالية منطقة سومار اليوم دون وقوع ضحايا”.

وأفاد مركز رصد الزلازل الإيراني بأن “الهزات التي ضربت منطقة سومار بلغت قوتها 4.2 ريختر و5.4 ريختر”.

وكان زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر قد ضرب، الشهر الماضي، إقليم كرمانشاه غربي البلاد على الحدود مع العراق، وخلّف 530 قتيلا وأكثر من 7 آلاف مصاب.