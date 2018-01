أثار ستيفن سنايدر الصحفي الأمريكي في برنامج “ذي وارلد” على إذاعة “بي آر آي” الأمريكية، الشكوك حول اتهامات الفساد الموجهة للوليد بن طلال من ابن عمه ولي عهد السعودي محمد بن سلمان، الذي كان وراء حملة الاعتقالات.

ووفقاً لصحيفة “يو أس أي توداي” الأمريكية، فقد تساءل سنايدر: لماذا يتم اعتقال واحد من أغنى أغنياء العالم، ولا أحد يتكلم؟. وقال إن الأمير الوليد بن طلال المحتجز في السعودية منذ شهرين، اختفت قصته.

وأكد الصحفي، الذي يكتب عبر حسابه على “تويتر” بالعربية: أنا صحفي وأحاول أن أكون عادلا ونزيها”، الشكوك حول اتهامات الفساد الموجهة للوليد من ابن عمه ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، الذي كان وراء حملة الاعتقالات، مشيرا إلى أن الوليد من المفروض أن يتوافق مع توجهات ابن عمه في الانفتاح وإعطاء الحقوق للمرأة.

This guy owns 1/3 of Twitter. Why is no one trying to free him from Saudi detention? https://t.co/2OrfF0y4EL pic.twitter.com/w0q1Xquo6y

— Stephen Snyder (@StephenProducer) January 8, 2018