تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للمستشار في السعودي ورئيس هيئة الرياضة ، مقطع فيديو يتطاول فيه على ويسيء لأهلها، أشار فيه إلى أنها تمثل مرتعا للسياحة الجنسية، على حسب قوله.

 

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد صرح “آل الشيخ” خلال استضافته في برنامج “كورة” المذاع على قناة “روتانا” في معرض حديثه عن لاعب كرة القدم فهد المولد: “أرسلناك إلى مانشيستر يونايتد تدربت، لكن لماذا ذهبت إلى مراكش ليش!!”، ليدب الضحك في الاستوديو، في إشارة منه إلى حرص اللاعب على زيارة المدينة المغربية بغرض السياحة الجنسية.

 

وأثارت تصريحات لرئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية ، تركي آل الشيخ، موجة غضب كبيرة لدى المغاربة، بعدما حملت “إساءة” لبلدهم.

 

ودشن ناشطون على موقع “تويتر” هاشتاج بعنوان: “ ، اعتبروا أن تصريحات تركي الذي كان يتحدث عن “تدني” أخلاق فئة من لاعبي بلاده، فيها إساءة كبيرة للمملكة المغربية، من خلال استهزائه بها من جهة، واعتبارها قبلة للباحثين عن المتعة الجنسية من جهة ثانية، بحسب تلميحه في المقابلة التلفزيونية.

 