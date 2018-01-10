تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للمستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، مقطع فيديو يتطاول فيه على المغرب ويسيء لأهلها، أشار فيه إلى أنها تمثل مرتعا للسياحة الجنسية، على حسب قوله.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد صرح “آل الشيخ” خلال استضافته في برنامج “كورة” المذاع على قناة “روتانا” في معرض حديثه عن لاعب كرة القدم فهد المولد: “أرسلناك إلى مانشيستر يونايتد تدربت، لكن لماذا ذهبت إلى مراكش ليش!!”، ليدب الضحك في الاستوديو، في إشارة منه إلى حرص اللاعب على زيارة المدينة المغربية بغرض السياحة الجنسية.

#وزير_سعودي_يسيء_لمراكش ال شيخ يسيء لمراكش بكلام غير لايق

pic.twitter.com/vP6rounlu2 — فهد (@swkMhwOIq) January 9, 2018

وأثارت تصريحات لرئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، موجة غضب كبيرة لدى المغاربة، بعدما حملت “إساءة” لبلدهم.

ودشن ناشطون على موقع “تويتر” هاشتاج بعنوان: “#وزير_سعودي_يسيء_لمراكش ، اعتبروا أن تصريحات تركي الذي كان يتحدث عن “تدني” أخلاق فئة من لاعبي بلاده، فيها إساءة كبيرة للمملكة المغربية، من خلال استهزائه بها من جهة، واعتبارها قبلة للباحثين عن المتعة الجنسية من جهة ثانية، بحسب تلميحه في المقابلة التلفزيونية.

#وزير_سعودي_يسيء_لمراكش مراكش اكبر منك ياللي مابتعرف اصول الكلام عقليتك وسخة وتفكر كل الناس هيك — Amina Imrani (@imrani_amina) January 10, 2018

#وزير_سعودي_يسيء_لمراكش

حشاه الكلب يسيئ لمراكش ولا لتاريخ هالمدينه العريقه

مجرد كلب ينبح متعود على الفسق ودعاره والملاهي والعاهرات في كل دوله يزورها لا يبحث إلا على الفسق لهاذا لا يتكلم إلا بمحيطه الوسخ عقلية ولاد شوارع لا اكثر

اذا هذا وزير يمتل #السعوديه ولي هي مكه تفو — Said kech (@SaadKech6) January 10, 2018

#وزير_سعودي_يسيء_لمراكش

كيف لي هذا الحيوان البشري @Turki_alalshikh أن يسيء لمدينة تاريخها عظيم وهي جزء من المملكة المغربية حسبي الله فيك — نَوَال سَعِيد F💙 (@nawal_fidynono) January 10, 2018

😢✋اسأتم لبلدي مرارا وتكرارا وهذه المرة اذيتموني في محبوبتي مدينتي مراكش💔 اسمها فقط يشهد على تاريخها واهلها الطيبين المسالمين اصحاب البهجة والسرور.. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من اذانا ولو بحرف ✋ مراكشية وافتخر 💜

اللي حبنا مرحبا لي ماحبناش مرحبا#وزير_سعودي_يسيء_لمراكش — HajÉbaa SàŘaa🇲🇦 (@e_oif) January 10, 2018

#وزير_سعودي_يسيء_لمراكش @Turki_alalshikh اللي مافيهش خير في بلده وبنات بلده لا تنتظرو منه خير وجه الطبل pic.twitter.com/L8OZrRIfWF — 👑المغرب الأقصى👑 (@Andalucia2017) January 9, 2018

#وزير_سعودي_يسيء_لمراكش @Turki_alalshikh وقاحة وقلة أدب .لعلمك مراكش مدينة المجاهدين و أولياء الله الصالحين هي مدينة يوسف ابن تاشفين الي استطاع وقف سقوط الأندلس مئات السنين . — hasnaa (@queen_hasnaa) January 9, 2018