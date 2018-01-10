الكاتب السعودي الليبرالي تركي الحمد مستمر في مهاجمة وتشويه كل ما هو إسلامي، وخرج هذه المرة ليعلن حرب صريحة على الشريعة الإسلامية وأحكامها مطالبا بإلغاء القوانين الشرعية التي يحكم بها في المملكة منذ سنين واستبدالها بقوانين أخرى على نمط الدول الأوروبية.

وهاجم “الحمد” في تغريدة مبطنة له (فطن لها النشطاء) أحكام الشريعة ودون ما نصه:” اعطني قانونا حتى لو رآه البعض ظالما ولكن لا تتركني بلا قانون تحت رحمة القادرين ”

اعطني قانونا حتى لو رآه البعض ظالما ولكن لا تتركني بلا قانون تحت رحمة القادرين.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) January 9, 2018

وتابع في تغريداته التي رصدتها (وطن) ساخرا من الأحكام التي تستند على النصوص الدينية :”لا دولة حديثة تترك امور القضاء فيها لاجتهادات القاضي الصرفة.. تعطيه مجال حد أعلى وادنى وفق نص هو خاضع له يجتهد من خلاله.. النص سيد القاضي وليس العكس.. اقصد النص القانوني وليس نص قال ابن إياس وفعل ابن يوسف..”

لا دولة حديثة تترك امور القضاء فيها لاجتهادات القاضي الصرفة..تعطيه مجال حد أعلى وادنى وفق نص هو خاضع له يجتهد من خلاله..النص سيد القاضي وليس العكس..اقصد النص القانوني وليس نص قال ابن إياس وفعل ابن يوسف.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) January 9, 2018

وشن النشطاء هجوما عنيفا على الكاتب الليبرالي الذي يتعمد تشويه صورة الإسلام، ومهاجمة ثوابته من حين لآخر، مشيرين إلى تغريداته القديمة التي أساء فيها للرسول صلى الله عليه وسلم.

هنا القانون الذي سيردعك يا عدوا الله pic.twitter.com/in0cVyrpDM — ⏺alorapi (@allllllllhartey) January 10, 2018

لماذا هذه المطالبه وأنت في بلد مسلم ولدينا منهج رباني متكامل شامل لجميع شئون الحياة وتحت مظلته وقانونه وعدله ومساواته وبدلا من إلقاء الملامه على الدين عليك بمن لم يطبقه واقعا في حياته — همة تعانق القمه (@6_bf) January 10, 2018

والله ياتركي الي مااصلحة قانون الله سبحانه وتعالى وقانون نبيه محمد صل الله عليه وسلم ان حاله لن ولم ويستحيل ان ينضبط مع اي قانون

يارجل انت تطالب بقانون يصحح عقيدة محمد بن عبدالله

وجعلت الله والشيطان وجهان لعملة واحدة

فهل احترمت قانون او نظام او شرع حتى تمتدح القانون — عبدالرحمن الغامدي (@alboorj) January 9, 2018

طبعا انت تبحث عن نص صاغه فرانسوا وجورج وادوارد اما قال الله وقال رسوله فلا تريده !! — إبراهيم العبيلان (@alobailan) January 9, 2018

تخسأ ياقبيح سيطبق شرع الله وابن عباس وجميع الصحابة رضي الله عنهم سنأخذ منهم فما قالوا الا بقال الله عزوجل و قال رسوله صل الله عليه وسلم وذلك من هدي الوحيين اما التحاكم بالقانون على انه افضل من الوحيين فهذا كفرصريح وعلى العلماء بعد هذه التغريده ابلاغ ولي الامر بتطبيق حدالردة عليك — علي (@boox115) January 9, 2018

الدستور الامريكي (النص القانوني..) تم تعديله ٢٧ مره .. مما يعني على مفهومك ان القضاة كان لهم سيادة على النص القانوني ٢٧ مره .. لذلك يؤمن بالمسلمون بالقانون الالهي (القرآن) الذي لم يكن لبشر سيادة عليه ولا مره .. ولذلك انت دلخ تحفظ ولا تفهم .. — مُهْد (@mhd_____) January 9, 2018

مسكين تلاطمت بك الحياه ككرتون في شارع

لا تستطيع ان تمسك طرف خيط حتئ تفقده فتتنطط كالبهلوان من سياسه الي ثقافه الي دين

وصاحب صنعتين كذذذذذذاب — ابوماجد التمني (@flaflna_6h) January 9, 2018

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي أيضا، شن ناشطون بتويتر هجوما عنيفا على تركي الحمد، المقرب من النظام السعودي، بعد ترويجه لأحد الكتب التي تطعن في ثوابت المسلمين وتهاجم أصح كتاب بعد القرآن الكريم وهو “صحيح البخاري” الذي ينقل أحاديث ثبتت صحتها عن “النبي” صلى الله عليه وسلم.

وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حينها روج تركي الحمد لكتاب “نهاية أسطورة البخاري” لصحابه الكاتب المغربي “رشيد إيلال” المعروف بتهجمه على ثوابت الإسلام، ودون “الحمد” مشيدا بالكتاب ما نصه:”في ظني فإن هذا الكتاب سيغير الكثير من تحجرات العقل..”

في ظني فإن هذا الكتاب سيغير الكثير من تحجرات العقل.. pic.twitter.com/F109lZZ0aH — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) November 21, 2017

كما عرف عن “الحمد” ترويجه للفجور والانحلال بدعوى الانفتاح والتحرر، وظهر ذلك جليا في ترويجه قبل مدة لرواية “زائرة الخميس” للكاتبة السعودية بدرية البشر زوجة الفنان الكوميدي ناصر القصبي.

وكانت رواية “زائرات الخميس” للكاتبة السعودية بدرية البشر، قد أثارت ضجةً كبيرةً بين السعوديين على مواقع التواصل الإجتماعيّ؛ والذين طالبوا بسحبها من السوق لما احتوته من تحريضٍ على الإباحية، الأمر الذي عارضه تركي الحمد واتهم السعوديين بالتخلف والرجعية، بل وصف المطالبين بسحب هذا الكتاب من السعوديين بأنهم يمارسون “الرذيلة”.

ودون في تغريدة: “#سحب_كتاب_بدريه_الاباحي نتحدث عن الفضيلة في الوقت الذي نمارس فيه الرذيلة..كلما علا صوت المدافعين عن الفضيلة كلما علمت انهم يمارسون الرذيلة”.

وزاد الطين بلة بتغريدة أخرى قال فيها: “#سحب_كتاب_بدريه_الاباحي قلة الادب..كما يراها البعض في العمل الأدبي..جزء من الأدب..وعليكم بمراجعة التراث لمن يحب التراث..رسائل الجاحظ مثلا”.