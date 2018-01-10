الكاتب السعودي الليبرالي مستمر في مهاجمة وتشويه كل ما هو إسلامي، وخرج هذه المرة ليعلن صريحة على الشريعة الإسلامية وأحكامها مطالبا بإلغاء القوانين الشرعية التي يحكم بها في المملكة منذ سنين واستبدالها بقوانين أخرى على نمط الدول الأوروبية.

 

وهاجم “الحمد” في تغريدة مبطنة له (فطن لها النشطاء) أحكام الشريعة ودون ما نصه:” اعطني قانونا حتى لو رآه البعض ظالما ولكن لا تتركني بلا قانون تحت رحمة القادرين ”

 

وتابع في تغريداته التي رصدتها (وطن) ساخرا من الأحكام التي تستند على النصوص الدينية :”لا دولة حديثة تترك امور القضاء فيها لاجتهادات القاضي الصرفة.. تعطيه مجال حد أعلى وادنى وفق نص هو خاضع له يجتهد من خلاله.. النص سيد القاضي وليس العكس.. اقصد النص القانوني وليس نص قال ابن إياس وفعل ابن يوسف..”

 

وشن النشطاء هجوما عنيفا على الكاتب الليبرالي الذي يتعمد تشويه صورة الإسلام، ومهاجمة ثوابته من حين لآخر، مشيرين إلى تغريداته القديمة التي أساء فيها للرسول صلى الله عليه وسلم.

 

 

 

 

 

 

 

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي أيضا، شن ناشطون بتويتر هجوما عنيفا على تركي الحمد، المقرب من النظام السعودي، بعد ترويجه لأحد الكتب التي تطعن في ثوابت المسلمين وتهاجم أصح كتاب بعد وهو “صحيح البخاري” الذي ينقل أحاديث ثبتت صحتها عن “النبي” صلى الله عليه وسلم.

 

وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حينها روج تركي الحمد لكتاب “نهاية أسطورة البخاري” لصحابه الكاتب المغربي “رشيد إيلال” المعروف بتهجمه على ثوابت الإسلام، ودون “الحمد” مشيدا بالكتاب ما نصه:”في ظني فإن هذا الكتاب سيغير الكثير من تحجرات العقل..”

 

كما عرف عن “الحمد” ترويجه للفجور والانحلال بدعوى الانفتاح والتحرر، وظهر ذلك جليا في ترويجه قبل مدة لرواية “زائرة الخميس” للكاتبة بدرية البشر زوجة الفنان الكوميدي ناصر القصبي.

 

وكانت رواية “زائرات الخميس” للكاتبة السعودية بدرية البشر، قد أثارت ضجةً كبيرةً بين السعوديين على الإجتماعيّ؛ والذين طالبوا بسحبها من السوق لما احتوته من تحريضٍ على الإباحية، الأمر الذي عارضه تركي الحمد واتهم السعوديين بالتخلف والرجعية، بل وصف المطالبين بسحب هذا الكتاب من السعوديين بأنهم يمارسون “الرذيلة”.

 

ودون في تغريدة: “#سحب_كتاب_بدريه_الاباحي نتحدث عن الفضيلة في الوقت الذي نمارس فيه الرذيلة..كلما علا صوت المدافعين عن الفضيلة كلما علمت انهم يمارسون الرذيلة”.

 

وزاد الطين بلة بتغريدة أخرى قال فيها: “#سحب_كتاب_بدريه_الاباحي قلة الادب..كما يراها البعض في العمل الأدبي..جزء من الأدب..وعليكم بمراجعة التراث لمن يحب التراث..رسائل الجاحظ مثلا”.

 