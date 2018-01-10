أفادت وسائلُ إعلامٍ تونسية، الأربعاء، أن أعوانَ الأمن في ولاية ، نجحوا في القبض على شاب في منتصف العقد الثاني من عمره، بتهمة طالبة والاعتداء عليها.

 

وتقدّمت الطالبة وهي في العقد الثاني من عمرها، بشكوى، تفيد بتعرضها للاغتصاب و الاعتداء بالعنف من طرف الشاب المذكور.

 

ووفقَ رواية الطالبة، فإن الشاب دعاها هي و صديقتها لسهرة في احد الملاهي الليلية، وبعدَ انتهاء السهرة، اقدم على تحويل وجهتها الى منزله تحت تهديد سلاح ابيض و اغتصبها و اعتدى عليها بالعنف ثم فرّ هارباً.

 

وبإجراءات البحث والتحرّي بعد الشكوى التي تقدّمت بها الفتاة، تم القبض على المتهم، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه.