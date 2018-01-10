أفادت وسائلُ إعلامٍ تونسية، الأربعاء، أن أعوانَ الأمن في ولاية سوسة، نجحوا في القبض على شاب في منتصف العقد الثاني من عمره، بتهمة اغتصاب طالبة والاعتداء عليها.

وتقدّمت الطالبة وهي في العقد الثاني من عمرها، بشكوى، تفيد بتعرضها للاغتصاب و الاعتداء بالعنف من طرف الشاب المذكور.

ووفقَ رواية الطالبة، فإن الشاب دعاها هي و صديقتها لسهرة في احد الملاهي الليلية، وبعدَ انتهاء السهرة، اقدم على تحويل وجهتها الى منزله تحت تهديد سلاح ابيض و اغتصبها و اعتدى عليها بالعنف ثم فرّ هارباً.

وبإجراءات البحث والتحرّي بعد الشكوى التي تقدّمت بها الفتاة، تم القبض على المتهم، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه.