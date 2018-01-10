نشرت نجمة برامج تلفزيون الواقع الفرنسية “ميلاني عمار”، الإثنين الماضي، صورةً جمعتها بملك المغرب محمد السادس، في أحد المطاعم الراقية في باريس، مُعلّقة عليها بالقول: “عشاء مع ملك المغرب.. شكراً وداد”، لكنّها عادت وحذفتها، من حسابها دون أن تقدم أي تفسير أو توضيح بشأن سبب الحذف.

وقالت وسائل إعلام مغربية إن الصورة التقطت “صدفةً” أثناء تناول الملك محمد السادس وجبة العشاء بنفس المكان لا غير، وأنها طلبت التقاط صورة معه، وكعادته سمح لها بالتقاط صورة معه، كما سمح لصديقتها أيضاً، وأن ”وجبة العشاء” التي ادعتها ميلاني لا أساس لها من الصحة.

وما يشكك في رواية الممثلة الفرنسية أن الصورة التي جمعتها بالعاهل المغربي لا تحتوي على أي طعام، كما أن وضعية التقاط الصورة لا تظهر تناول شخصين الطعام معاً، وإلا لظهرت ميلاني وهي تجلس أمام الملك على نفس الطاولة.

وميلاني هي ممثلة الواقع الفرنسية من أصول مغربية تبلغ من العمر 24 سنة، واشتهرت بأدوارها في الجزء الثاني من سلسلة تلفزيون الواقع الفرنسية “الفيلا”، التي تحكي عن علاقات الحب وما يواكبها من مشكلات وأزمات تؤدي بأصحابها إلى تحطم قلوبهم.وفقَ “هاف بوست”