لفت انتباه مُشجعي نادي برشلونة الإسبانيّ، خلال مشاهدتهم الكشف الطبيّ للاعب البرازيلي “فيليب كوتينيو”، الذي انتقل الى صفوف “البلاوغرانا” في صفقة بلغت قيمتها 142 مليون جنيه إسترليني، وشماً باللغة العربية رسمه على صدره.

وظهر الوشم بوضوح على الجهة اليسرى لصدر اللاعب ويحمل عبارة: “شكرًا لك أن تكون صديقي”.ولم يكشف “كوتينيو” عما إذا كان هناك شخص بعينه مقصود من هذه العبارة.

يذكر ان كوتينيو قام العام الماضي بعمل وشم على بطنه للشخصية الكارتونية الشهيرة (ميكي ماوس).

وتوصل برشلونة الإسباني لاتفاق مع ليفربول الانجليزي لضم لاعب خط الوسط البرازيلي، فيليب كوتينيو، في صفقة بلغت قيمتها 142 مليون جنيه إسترليني، ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

ويتوقع أن يحصل ليفربول على دفعة أولى 105 ملايين جنيه إسترليني مقابل توقيع اللاعب الدولي، 25 عاما، بينما يتسلم الباقي على دفعات.