تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطعا مسجلا للفنانة “ملاك الكويتية” تتهجم فيه على الشعب العراقي وتنعته بعبارات بذيئة.

ووفقا للمقطع المسجل الذي رصدته “وطن”، فقد وصفت الفنانة الكويتية العراق بأنه أرض النفاق، قائلة:” الخليج تاج على رؤوسكم، والإمام علي قال أهل الشقاق والنفاق، ولا أريد من أهل الشقاق والنفاق متابعتي.. حسّنوا صورتكم أمام الناس، أنتم وكندرتي (حذائي) واحد”.

وفي التفاصيل فقد كانت “ملاك” قد نشرت جميع أعلام جميع الدول الخليجية المشاركة في مباريات كأس الخليج لكرة القدم، باستثناء العراق على الرغم من مشاركته في المباريات، فقام الجمهور بسؤالها عن السبب فردت: “لأنها دولة غير خليجية”، فهوجمت بقسوة، لترد على هجومهم بهجوم آخر.

ونشرت فيديو عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي تبرر به كلامها، إذ كانت تقصد أن العراق ليس من دول الاتحاد الخليجي رغم مشاركته اللعب في مباريات كرة القدم، وأنها لا تستحق هذه التعليقات السلبية، وبما أن الخير يخص والشر يعم طلبت من جميع المتابعين من العراق أن يتوقفوا عن متابعتها، قائلة: “انقلعوا”.