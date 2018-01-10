“استخفاف بالدين والقرآن” هكذا عبر العديد من النشطاء في مصر عن غضبهم، بعد تداول صورة من امتحان للصف الثاني الإعدادي، حوى سؤالا عن سورة الفرقان على شكل اختيارات نصه (سورة الفرقان مكية أم مدنية أم مصرية؟).

ضجة في #مصر بعد سؤال جاء

بامتحان "مادة التربية الإسلامية" كالتالي:

سورة الفرقان(مكية – مدنية – مصرية) ؟؟ (مش كده عاد)#وش_تسوي_بالاجازه pic.twitter.com/yBBRoaJs8Z — سـامي المشرافي (@S_almshrafi) January 10, 2018

وفوجئ طلاب الصف الثاني الإعدادي بمدارس قفط بسؤال في مادة التربية الدينية الإسلامية يقول: “اختر المادة الصحيحة بين الأقواس، سورة الفرقان “مكية – مدنية – مصرية”، وهو ما أثار استياء أولياء الأمور رغم أن الطلاب كانت إجاباتهم تنحصر بالفعل بين مكية ومدنية، ولم يختر أحد منهم كلمة مصرية على الإطلاق.

وتسبب السؤال في إحالة واضع الامتحان للتحقيق، حيث أكد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التعليم بقنا، إحالة واضع الأسئلة للتحقيق ومعرفة سبب إدراجه للسؤال بهذه الطريقة.

كما سادت مواقع التواصل في مصر حالة غضب شديدة، بسبب التدهور الكبير بمستوى التعليم في مصر والوصول لمثل هذا المستوى الفاضح خاصة فيما يخص جانب التعليم الديني.

سؤال في امتحان الدين بالاعدادية: سورة الفرقان " مكية، مدنية، مصرية" ؟

لا يابانية ياولاد الكلب 😂 — ناشط مش سياسي (@Ahmedkhatab89) January 9, 2018

وتقولوا لي التعليم بيبوظ من إيه

إذا كان الي بيحط الإمتحان مستوى سؤاله بالشكل ده

المهم أن واضع هذا السؤال أحيل للتحقيق بقفط…بقنا

سؤال بامتحان الصف الثانى الإعدادى بإدارة "قفط" يثير أزمة.. 😢سورة الفرقان "مكية- مدنية- مصرية" 😢اللهم إنا نسألك رفع البلاء عنا pic.twitter.com/FjnLnH3CTn — مصرقيثارةالشرق (@ManalEltonyM) January 10, 2018

🔴🔴 سؤال 🔴🔴

ألهذا الحد وصل السفه ..سؤال دين للإعدادي:

هل سورة الفرقان مكية أم مدنية أم مصرية؟

هل وصل الإستظراف إلى سور القرآن؟ — أسامة البارودي (@ossamabaroudi) January 10, 2018

سؤال في مادة التربية الإسلامية في المرحلة الإعدادية بمحافظة قنا المصرية : سورة الفرقان هل هي مكية – مدنية – مصرية ؟ pic.twitter.com/pazmjayInD — خالد التمامي🇸🇦 (@khalidyatnet) January 10, 2018

من جانبه، رأى الشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، أنّ «من وضع سؤال التربية الدينية بهذا الشكل شخص لا يفقه شيئًا في التربية الدينية أو تعليم مبادئ الدين الإسلامي للأطفال، وبالطبع السؤال محرّم؛ لأنّه حمل تلاعبًا غير جائز في منازل القرآن الكريم؛ فالرسول محمد ﷺ استقبل القرآن الكريم فقط في مكة والمدينة، وتناول مادة التربية وكأنها مادة رياضيات أو فيزياء خاطئ».

وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه لا بد من مراجعة كل أسئلة التربية الدينية؛ خاصة وأنها متعلقة بقدسية القرآن الكريم والأحاديث النبوية والسيرة المحمدية وسيرة الصحابة والخلفاء الراشدين.