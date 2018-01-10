حفل زواج مثليين في السعودية الذي قالت الشرطة إنه تمثيلي

تداول ناشطون قبل أيام قليلة مقطع فيديو، زعموا إنّه لحفل زواج شابين مثليين، أقيم في منطقة مكة المكرمة، ما أثار ضجةً على مواقع التواصل الإجتماعيّ، دون أن يصدرُ ردّ في حينه من السلطات السعودية يوضح حقيقة الفيديو.

وظهر في بضعة مقاطع فيديو منسوبة للحفل، شابان يحتفلان سويةً على أنغام الموسيقى بحضور عدد آخر من الشباب.

واليوم، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الفيديو يعود لـ”مشهد تمثيلي”، ظهر خلاله رجل بملابس نسائية، رفقة آخرين فيما يشبه حفلات الزفاف بالسعودية.

ونقلت صحيفة “سبق” عن المتحدث باسم شرطة مكة المكرمة، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المشاركين في المشهد التمثيلي، وأحالتهم إلى النيابة العام.

شاهد: زواج شابين مثليين في مكة المكرمة!

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن الحادثة وقعت في محافظة العرضيات، جنوبي غرب المملكة، والتابعة لمنطقة مكة المكرمة.

اللافت في الحادثة، أن من قدم البلاغ لدى الأجهزة الأمنية، هو أحد المدعويين للحفل، والذي قال إن من دعاه أخبره بوجود حفل شعبي، ليتفاجأ بالمشهد التمثيلي الذي يجسد “زواج المثليين”.