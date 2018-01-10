شن ناشطون بتويتر هجوما عنيفا على الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بعد نشره صورة أظهرته وهو يتناول العشاء بمطعم فاخر في العاصمة السعودية الرياض.

واستنكر النشطاء ما وصفوه بطغيان واستبداد المسؤولين في الإمارات، ومستشار “ابن زايد” الذي لم يخجل من رفع صورته وهو يتناول كل ما لذ وطاب من أفخم الأطعمة في أرقى المطاعم في نفس الوقت الذي يتضور فيه أطفال اليمن جوعا بل مات الكثير منهم بسبب التدخل الإماراتي والحرب التي يديرها “عيال زايد” مع حليفهم السعودي هناك.

ونشر عبد الخالق عبدالله وفقا لما رصدته (وطن) في تغريدة له عبر حسابه الرسمي، صورته وهو يتناول العشاء بأحد مطاعم الرياض وعلق بقوله:”عشاء في فندق غلوب في الرياض التي تتجدد كل يوم”

عشاء في فندق غلوب في الرياض التي تتجدد كل يوم. pic.twitter.com/zZ4o36gsGW — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 9, 2018

التغريدة التي أثارت غضب النشطاء ودفعتهم لإمطار تغريدة مستشار “ابن زايد” بردود نارية غاضبة، وفاضحة للسياسة الإماراتية القذرة في المنطقة.

جوعتم اليمن واصبتموهم المرض لا غنمتم ولا ربحتم وان شاء الله ستأكلون من الزقوم يوم القيامه — مكارم الاخلاق (@AfsaKamel) January 9, 2018

سبحان الله اصبحت الرياض مرتع لكل ساقط ، رحم الله الامير نايف 😂 — سالم المــــري (@salemalmarrrrri) January 9, 2018

تعيش في حياة مرهفه جداً ايها العجوز

انت لا تريد أن تفقد هذه الأمتيازات . — ….. (@mkr1452) January 9, 2018

احمد ربك انك ماتعشييت في #الريتز

يقولون عشاهم هناك فول وعدس — قطر للأبد (@Q_ATAR) January 9, 2018

اشوف الرياض مظلمة اليوم 😁 — محمد الحربي (@mhsa86) January 9, 2018

الله لا يحييك يالشايب العايب — محمد (@zoioioioioz) January 9, 2018

عاصمة المؤامرة والكذب — A.Aziz (@zeno77056) January 9, 2018

وتتهم الإمارات بإدارة قوة خارج إطار السلطات اليمنية لتنفيذ مشاريعها التَّوَسُّعِيَّة في المحافظات الجنوبية.

ومنذ إعلان تحريرها من الانقلابيين، في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2015، ترزح مدينة عدن، التي تصفها الحكومة الشرعية بـ«العاصمة المؤقتة»، والمحافظات المجاورة لها جنوبا، تحت وصاية ضمنية من الإمارات، التي دعمت العديد من التحولات السياسية وخاضت معارك محلية.

الجدير بالذكر، أن الإمارات باتت تسيطر فعلياً على مناطق اليمن الاستراتيجية بما فيها جزيرة ميون، التي يشرف من خلالها اليمن على باب المندب، بالإضافة إلى جزيرة سقطرى، إحدى أهم المناطق الاستراتيجية على مستوى البلاد والمنطقة، وكذلك ميناء عدن، الذي يرى يمنيون أن أبوظبي تخشى من أن يؤدي تشغيله على نحو فعال إلى سحب الأهمية عن ميناء دبي، وغيرها من الاعتبارات.

وتصاعد دور الإمارات في حرب اليمن سريعًا، فبعد أن كانت الإمارات تشارك في الغارات الجوية فقط، قامت بإرسال وحدات من قواتها البرية، للقتال والتدريب في اليمن، وساهمت في استخلاص بعض المدن اليمنية.

وأكد وزير الخارجية البريطاني “بوريس جونسون” في ديسمبر الماضي، أنه طلب من المسؤولين الإماراتيين خلال زيارته لأبو ظبي ضرورة رفع الحصار عن اليمن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية مشددا على خيار الحل السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية.

وقال جيمي مكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن نحو ثمانية ملايين ونصف مليون يمني باتوا على شفا المجاعة.

وأضاف المسؤول الأممي في بيان له أن حياة هؤلاء متوقفة على قدرة الأمم المتحدة في توفير المساعدات الصحية والإيوائية والمياه الآمنة والمواد الغذائية، مشيرا إلى أن الحصار المستمر على الموانئ اليمنية يحد من توفر الوقود والغذاء والدواء.

وتقول الأمم المتحدة إن نقص الغذاء الناتج عن منع الأطراف المتحاربة مرور الإمدادات والمساعدات أدى لأسوأ أزمة إنسانية في العالم.