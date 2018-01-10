“النزعة الاستبدادية الخطيرة لمحمد بن سلمان”.. هكذا عنوان الأمير المغربي هشام العلوي مقاله منتقدا فيه سياسات ولي العهد السعودي في الداخل والخارج.

وقال هشام العلوي في حديثه عن التغييرات التي يقوم بها ابن سلمان داخل المملكة باستخدام “خطاب شعبوي”، إن “محمد بن سلمان يطبق سياسته الجديدة على الجميع باستثناء نفسه، وهو ما يفتح الباب على جميع أنواع التعسف، خاصة إذا علمنا أن التغييرات التي ينهجها تمارس في أجواء كلها خطورة”.

وأشار المقال الذي نشرته القدس العربي إلى التغيير في المجال الديني قائلا إن “الأصوات التي يتم إخراسها باسم الإصلاح الديني هي بالضبط تلك التي تطالب علانية باحترام التعدد الفكري، مثل حالة الشيخ سلمان العودة الذي تم اعتقاله”.

وفي السياسة الخارجية، قال الأمير المغربي إن ابن سلمان “حصد الكثير من الإخفاقات، وكل تدخلاته تنبع من الشعور بالعدائية البالغة تجاه إيران”.

والأمير هشام العلوي هو ابن عم ملك المغرب محمد السادس، وابن خالة الأمير السعودي الوليد بن طلال المعتقل حاليا في السعودية ضمن مجموعة من الأمراء الذين يتهمهم ولي العهد بالفساد.