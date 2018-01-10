أفادت وكالة “أسوشييتد برس” الاميركية أن “الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ قد يرفع العقوبات الاقتصادية عن ​إيران​ في إطار ​الاتفاق النووي​”، مشيرةً إلى أن “ترامب قد يفرض لاحقا عقوبات محددة على شخصيات وشركات إيرانية”.

وكانت ​وزارة الخارجية الأميركية​ قد أعلنت أن “قرار إعفاء إيران من العقوبات سيتم اتخاذه يوم الجمعة”.

وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي أندرو بيك قد اشار الى احتمال رفع العقوبات الإيرانية بحجة الأحداث الاخيرة في إيران. وقال خلال تصريح أن الاشخاص والمؤسسات التي تلجأ إلى القوة من اجل مكافحة اعمال الشغب نعتبرهم مسؤولين.

والجدير بالذكر أن ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبعاً لسياسته التدخلية في الاحداث الاخيرة في إيران، قد يجد فيها فرصة من اجل رفع العقوبات على إيران خلال تقديم تقريره إلى ​الكونغرس​ في شهر يناير حول التزام إيران بتعهداتها النووية، ووفقاً لذلك سترفض او ستؤيد دول 5+1 التقرير.