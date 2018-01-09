انتقادات شديدة وهجوم لاذع تعرض له رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، بعد تداول “فيديو” له ينافق فيه الملك سلمان ونجله ولي العهد بصورة مبالغ فيها جدا، لدرجة أنه كاد أن يرفعهم لمستوى الألوهية.. بحسب النشطاء الذين استنكروا “تطبيله” المفضوح.
ويظهر “آل الشيخ” في لقاء له على قناة “روتانا خليجية” وهو يتحدث عن لقاء مسؤولي الفيفا بالملك سلمان وزيارتهم للمملكة.
وقال تركي آل الشيخ في رده على سؤال المذيع حول انطباعه عن هذه الزيارة:” أولا قيادة الفيفا هي التي تشرف بلقاء قيادتنا وهي التي كانت حريصة على لقاء قيادتنا لأن القيادة السعودية تعد من أهم صناع القرار في المنطقة والعالم”.
وتابع “آل الشيخ” وصلة نفاقه للملك سلمان الذي بدء في “دفق” الثناء عليه ووصفه أثناء حديثه بعدة ألقاب منها :(مولاي خادم الحرمين الشريفين ـ إمام المسلمين ـ خادم مكة ـ أبو العرب).
ولم ينسى رئيس هيئة الرياضة في المملكة بالطبع “التطبيل” لسيده وولي نعمته محمد بن سلمان، وذكر أن رئيس الفيفا أثناء زيارته المملكة طلب لقاء “ابن سلمان” ثلاث مرات متتالية حيث كان جدول أعمال ولي عهد السعودية مشغولا، مضيفا أن رئيس الفيفا فاز بلقاء ابن سلمان في النهاية حيث كان حريصا على لقاءه قبل مغادرة المملكة.
أوك طبّل..
بس السؤال شصار عليه ؟ pic.twitter.com/H6y9e1xh39
— تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) January 9, 2018
وشن النشطاء هجوما غير مسبوق على صبي “ابن سلمان” تركي آل الشيخ، مستنكرين ما وصفوه بـ “نفاقه وتطبيله المفضوح” لأولياء نعمته من طغاة آل سعود.
هو حريص على لفظ
مولاي
وسيدي
أكثر من حرصه على الاجابه عن السؤال
— ويكيليكس (@O5dFF2EWo1gVSWA) January 9, 2018
آل الشيخ باعوا دينهم ودنياهم لآل سعود
والقحطاني منافق برتبة (وزير) pic.twitter.com/Toe5X2FT5V
— alhanini (@o__00__) January 9, 2018
فاق المطبل في السقوط العاهرة
بل إن تقارن بالطبول فطاهرة
هي في الخفاء ولا تبوح بعهرها
والطبل يجهر بالبغاء مجاهرة
— سلمانكو الحزم (@_KSA1439) January 9, 2018
ايش دخل الاسلام والمسلمين في صناعة القرار الرياضي !!
— بيعتي_لتميم #١٢/١٨ (@DrWalyazeedi) January 9, 2018
هياط من نوع خاص جدا ..
الفيفا هي من تتشرف بالالتقاء ب ولي العهد و رئيس الاتحاد الرياضي #تركي_وناسه في محاولة للتمسح ب كرشته !
و سيده الملك هو امام المسلمين والمليار ونص هم الا يتجهون كل يوم لاتجاه " بلده " وليس في اتجاة قبلة الله ، ارض الحرمين!
كلمات تدل على نوعية تركي طماشه
— بيعتي_لتميم #١٢/١٨ (@DrWalyazeedi) January 9, 2018
لا والله غلطان هذا مب طبل
هذا عبد منبطح على بطنه
أعوذ بالله من هذه العبوديه شويه وكان بيقول انه أبو الانبياء صلى الله عليه وسلم
ويستشهد بترامب !!!
ومن يكون ترامب ؟؟!!
ترامب كلب من كلاب اليهود
وسيدك اللي جالس تبجل فيه هو عبد لترامب@Turki_alalshikh
— صاحب السمو الشيخ (@A55UA) January 9, 2018
" سمو سيدي ولي العهد " كررها كثيرا حتى قال المطبلون ليته سكت ؟!
— الاجابة لأ (@videos_trend) January 9, 2018
امام الحرميين ههههههههه
ولد مرخان الصلبي صار ابو العرب ههههههههههه
— O M A R 🇶🇦 (@SOmar120) January 9, 2018
السعوديه ماعاد بها الا بعر ودليم؟
— @عبير..آل تميم المجد (@Abeer50784631) January 9, 2018
امام المسلمين.وسيد العرب! يخسي امام للمسلمين ويخسي سيد العرب على شنو سرقت اموال شعبه ولا على تدنيس المقدسات بدخول اليهود لها ولا على ذبح اليمنين وترامب ما زارالمملكه عشان يوقر سلمان زارها عشان ياخذ الجزية560 مليار سيد وامام على المستحمرين اللي عنده فقط العرب ماتتشرف فيه
— مـسـتـر مـفـكـر (@MIFLEH_1989) January 9, 2018
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