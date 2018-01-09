انتقادات شديدة وهجوم لاذع تعرض له رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، بعد تداول “فيديو” له ينافق فيه الملك سلمان ونجله ولي العهد بصورة مبالغ فيها جدا، لدرجة أنه كاد أن يرفعهم لمستوى الألوهية.. بحسب النشطاء الذين استنكروا “تطبيله” المفضوح.

ويظهر “آل الشيخ” في لقاء له على قناة “روتانا خليجية” وهو يتحدث عن لقاء مسؤولي الفيفا بالملك سلمان وزيارتهم للمملكة.

وقال تركي آل الشيخ في رده على سؤال المذيع حول انطباعه عن هذه الزيارة:” أولا قيادة الفيفا هي التي تشرف بلقاء قيادتنا وهي التي كانت حريصة على لقاء قيادتنا لأن القيادة السعودية تعد من أهم صناع القرار في المنطقة والعالم”.

وتابع “آل الشيخ” وصلة نفاقه للملك سلمان الذي بدء في “دفق” الثناء عليه ووصفه أثناء حديثه بعدة ألقاب منها :(مولاي خادم الحرمين الشريفين ـ إمام المسلمين ـ خادم مكة ـ أبو العرب).

ولم ينسى رئيس هيئة الرياضة في المملكة بالطبع “التطبيل” لسيده وولي نعمته محمد بن سلمان، وذكر أن رئيس الفيفا أثناء زيارته المملكة طلب لقاء “ابن سلمان” ثلاث مرات متتالية حيث كان جدول أعمال ولي عهد السعودية مشغولا، مضيفا أن رئيس الفيفا فاز بلقاء ابن سلمان في النهاية حيث كان حريصا على لقاءه قبل مغادرة المملكة.

أوك طبّل..

بس السؤال شصار عليه ؟ pic.twitter.com/H6y9e1xh39 — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) January 9, 2018

وشن النشطاء هجوما غير مسبوق على صبي “ابن سلمان” تركي آل الشيخ، مستنكرين ما وصفوه بـ “نفاقه وتطبيله المفضوح” لأولياء نعمته من طغاة آل سعود.

هو حريص على لفظ

مولاي

وسيدي

أكثر من حرصه على الاجابه عن السؤال — ويكيليكس (@O5dFF2EWo1gVSWA) January 9, 2018

آل الشيخ باعوا دينهم ودنياهم لآل سعود والقحطاني منافق برتبة (وزير) pic.twitter.com/Toe5X2FT5V — alhanini (@o__00__) January 9, 2018

فاق المطبل في السقوط العاهرة

بل إن تقارن بالطبول فطاهرة

هي في الخفاء ولا تبوح بعهرها

والطبل يجهر بالبغاء مجاهرة — سلمانكو الحزم (@_KSA1439) January 9, 2018

ايش دخل الاسلام والمسلمين في صناعة القرار الرياضي !! — بيعتي_لتميم #١٢/١٨ (@DrWalyazeedi) January 9, 2018

هياط من نوع خاص جدا ..

الفيفا هي من تتشرف بالالتقاء ب ولي العهد و رئيس الاتحاد الرياضي #تركي_وناسه في محاولة للتمسح ب كرشته !

و سيده الملك هو امام المسلمين والمليار ونص هم الا يتجهون كل يوم لاتجاه " بلده " وليس في اتجاة قبلة الله ، ارض الحرمين! كلمات تدل على نوعية تركي طماشه — بيعتي_لتميم #١٢/١٨ (@DrWalyazeedi) January 9, 2018

لا والله غلطان هذا مب طبل

هذا عبد منبطح على بطنه

أعوذ بالله من هذه العبوديه شويه وكان بيقول انه أبو الانبياء صلى الله عليه وسلم

ويستشهد بترامب !!!

ومن يكون ترامب ؟؟!!

ترامب كلب من كلاب اليهود

وسيدك اللي جالس تبجل فيه هو عبد لترامب@Turki_alalshikh — صاحب السمو الشيخ (@A55UA) January 9, 2018

" سمو سيدي ولي العهد " كررها كثيرا حتى قال المطبلون ليته سكت ؟! — الاجابة لأ (@videos_trend) January 9, 2018

امام الحرميين ههههههههه

ولد مرخان الصلبي صار ابو العرب ههههههههههه — O M A R 🇶🇦 (@SOmar120) January 9, 2018

السعوديه ماعاد بها الا بعر ودليم؟ — @عبير..آل تميم المجد (@Abeer50784631) January 9, 2018