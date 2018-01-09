توفيت بائعة هوى إثر سقوطها من الطابق الخامس، من على شرفة فندق تايلندي، عندما كانت تمارس العلاقة الحميمة مع شاب يبلغ من العمر (25 عاماً)، بطريقة وصفتها الشرطة بأنها “غريبة جداً” و”مفرطة”.

وانتشرت لقطات وثّقت اللحظة التي أقدمت خلالها الشرطة على احتجاز الشاب المدعو “ريس فيلا” عقب وفاة “وانيبا يانهواثون” 26 عاماً.

وقد تعرّضت بائعة الهوى لإصابات بالغة في الرأس بالإضافة الى كسور عدة وذلك بعد سقوطها عارية مع حزمة نصف فارغة من المنشطات الجنسية من شقة في منتجع سياحي مشهور بـ”سوء السمعة”.

وقامت الشرطة بتفتيش الغرفة الفارغة حيث عثروا على الملابس والواقيات الذكرية المستخدمة، بعدها بدأت عملية مطاردة السائح البريطاني الذي قيل إنه فرّ من مكان الحادثة.وفق “ديلي ميل” البريطانية