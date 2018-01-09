تسبّبت صورة لخاتم زواج متوّج بقطعة من الماس نشرتها الفنانة المصرية لقاء سويدان عبر حسابها الخاص بموقع الفيس بوك، في انتشار شائعة تؤكد ارتباطها بالخطوبة سراً من رجل أعمال يحمل هوية خليجية، وهو ما نفته الفنانة جملةً وتفصيلاً مؤكدة أنّها لن تتزوج سراً.

لقاء حذفت صورة الخاتم من حسابها بعدما جلبت عليها شائعات الزواج والارتباط سراً، وقالت إنها بالفعل قامت بنشر صورة لخاتم من الماس عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك، ولكن الأمر يعود لإعجابها بالخاتم وليس لأنه خاتم خطوبتها كما تصوّر البعض، إلا أنّ أصدقاءها قاموا بممازحتها بتوجيه التهنئة ظناً أنه خاتم الخطوبة ومن هنا انطلقت الشائعة.

وقالت في تصريح لمجلة “لها”: “نجحت في خداعهم، فانا لا أعيش أي قصة حب. وكنت بمزح فقط ولكن الجميع صدق الخدعة وهنأني بمجرد نشر صورة الخاتم”.