تداول ناشطون على منصة التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس الأمريكي خلال حضوره لبطولة كرة القدم الوطنية، ومع عزف وقع ترامب في موقف محرج.

 

الموقف الذي تعرض له ترامب لم يكن سوى أنه نسي ترديد بعض من كلمات النشيد الوطني في إشارة إلى جهله.

أثار هذا الأمر حفيظة الأمريكيين الذين تداولوا هذه الواقعة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وعلّق شخص من حساب يحمل اسم نيك لابار، قائلا: ، رئيسكم الذي يريد أن يجعل عظيمة من جديد لا يعرف كلمات النشيد الوطني”.

 

من جانبه جود ليجام وجه تغريدة قائلا: “قبل ستة أشهر تحدث عن تصريحات حول ضرورة أن يحترم لاعبو الكرة النشيد الوطني، وهو لا يعرف كلمات النشيد”.

ساندرا كيرير علقت قائلة: “يعتقد بأن الناس يرحبون بوجوده أثناء عزف النشيد، هو نرجسي خبيث”.