تداول ناشطون على منصة التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حضوره لبطولة كرة القدم الوطنية، ومع عزف النشيد الوطني وقع ترامب في موقف محرج.

الموقف الذي تعرض له ترامب لم يكن سوى أنه نسي ترديد بعض من كلمات النشيد الوطني في إشارة إلى جهله.

America, your President—you know, the #MAGA guy—doesn’t know all the words to our national anthem. This is a gross display of hypocrisy. Also, here’s your daily reminder that he has a 37% approval rating. Least popular President of all time. pic.twitter.com/uIi15xulO0 — Nick Laparra (@NickLaparra) January 9, 2018

أثار هذا الأمر حفيظة الأمريكيين الذين تداولوا هذه الواقعة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق شخص من حساب يحمل اسم نيك لابار، قائلا: أمريكا، رئيسكم الذي يريد أن يجعل أمريكا عظيمة من جديد لا يعرف كلمات النشيد الوطني”.

من جانبه جود ليجام وجه تغريدة قائلا: “قبل ستة أشهر تحدث عن تصريحات حول ضرورة أن يحترم لاعبو الكرة النشيد الوطني، وهو لا يعرف كلمات النشيد”.

IDEA: Before spending 6 months lecturing football players about respecting the national anthem MAYBE LEARN THE WORDS https://t.co/sNtVhGhZg0 — Judd Legum (@JuddLegum) January 9, 2018

ساندرا كيرير علقت قائلة: “يعتقد بأن الناس يرحبون بوجوده أثناء عزف النشيد، هو نرجسي خبيث”.