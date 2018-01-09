في توظيف جديد للدين وفي محاولة لإصباغ صفة “الربانية” على زيادة الأسعار في السعودية بعد السياسات الفاشلة لولي العهد محمد بن سلمان، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لداعية سعودي يبرر ارتفاع الأسعار بانه من عند الله وليس من الحاكم.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن” فقد زعم الداعية بأن “الله هو الذي يرفع الأسعار وهو الذي ينزلها سبحانه وتعالى”.

واضاف قائلا: “نقول ذلك لأن الله من أسمائه المسعر وهو الذي يسعر”.

وتابع تبريره قائلا: “إن الله هو الذي يرفع هذه القيم وهو الذي يخفضها”.

لاحول إلا بالله

وأنا قبل كم يوم تعاركت مع بياع البيض لأنه كان رافع السعر وأثاريه مسكين ماله ذنب لأن الأسعار في الأسواق وحسب قول الراوي بيد الله فالله هو يرفعها والله هو ينزلها بقرار من عنده وكنا بنعمل مظاهرات ونشتكي عند حماية المستهلك

بكره امر أتأسف منه ماله ذنب خطيه لقد ظلمته pic.twitter.com/TbuJQnvzNT — ABDULLAH RASHED (@free4ever_) January 8, 2018

وكانت السلطات السعودية قد قررت رفع أسعار البنزين بداية من العام الميلادي الجديد 2018 بنسب تراوحت بين 82 بالمائة و126 بالمائة.

وثارت حفيظة المواطنين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين الحكومة بنهب أموالهم، ودفعهم نحو الهاوية.

وقال ناشطون إنهم لا يصدقون الأرقام التي تنشرها الحكومة لتبرير حاجتها إلى رفع أسعار البنزين.

وأعرب مغردون عن تخوفهم من الحال الذي ستصل إليه الطبقة المتوسط، وما دون المتوسطة في السعودية بعد رفع الأسعار.