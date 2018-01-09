بثَّت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” مقطع فيديو يعرض لأول مرة من المعركة التي قادها عناصر من مليشيات الحوثيين ضد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والتي انتهت بمقتله في 4 ديسمبر/كانون الاول 2017.

وبحسب المقطع؛ فقد قام الحوثيون بمحاصرة منزل صالح من الجهات كافة ومن ثم بدأوا باستهدافه بالمدافع والصواريخ، حتى فجروا جدران المنزل واقتحموا ساحته، ومن ثم انتشر خبر مقتل صالح، حيث ذكر شهود عيان نقلاً عن حراس صالح أن المسلحين قتلوه وهو داخل المنزل بعد اقتحامه.

وأظهرت صور من داخل المنزل الدمار الهائل الذي تعرض له، حيث تهدَّمت جدرانه وتناثرت محتوياته، وتحول فريق صالح وحراسه إلى أشلاء، ومَن نجا منهم تم اعتقاله أو تمكن من الهرب، فيما استولت المليشيات على كميات كبيرة من الأسلحة التي عثروا عليها بالمنزل.

وأكد أحد مساعدي الرئيس الراحل وجود مستشارين وخبراء عسكريين إيرانيين بصنعاء لمساعدة الحوثيين وتزويدهم بالأسلحة، مؤكداً أنه رآهم بعينه، وأنهم يتواجدون بجانب قادة الحوثيين بالمعارك، مثل مهدي المشَّاط وأبو علي الحاكم ومجاهد المداني.