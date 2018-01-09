عبر حسابها الذي يتابعه أكثر من مليون و300 ألف شخص، على “انستغرام”، فأجات الممثلة البحرينية هيفاء حسين جمهورها بإعلانها إعتزالها الفنّ، مُعلنةً سبب إقدامها على هذه الخطوة.

وكتبت هيفاء حسين على حسابها ما نصّه: “جمهوري العزيز يؤسفني أنقل لكم هذا الخبر بعد ما فكرت طويلا في تنفيذه بجراة . يعزّ علي التوقف عن العطاء لكن رسمياً قررت إعتزال المجال الفني والتوقف عن العمل إلى أن أشعر بان هناك ما يستحق تقديمه ويرجع بفائدة وعبرة للمجتمع . سامحوني على التقصير وتحياتي لكم”.

A post shared by هيفاء حسين (@haifaahussain1) on Jan 9, 2018 at 4:14am PST

وكانت هيفاء حسين قد أطلت قبيل نهاية السنة عبر تطبيق “سناب شات” وأعلنت للجمهور والفانز أنها قررت إقفال حسابها على هذا التطبيق وأنها سوف تركز في الفترة المقبلة على موقع “إنستقرام”، خصوصاً وأنه توجد فيها الميزة نفسها من خلال “الستوري”.

وبدأت هيفاء حسين حياتها الفنية كهواية في برامج مسابقات الغناء في فترة أواخر تسعينات القرن العشرين، ثم بدأت بالمشاركة بالأدوار الصغيرة حتى استطاعت الوصول لأدوار أكبر حتى منحتها قناة “دبي” دور البطولة في مسلسل “اللقيطة” حيث حققت خلاله نجاح بدور الفتاة اللقيطة.

وتزوجت هيفاء حسين مرتين وكان زوجها الأول هو والد ابنها «سعد» ولكنهما انفصلا بعد ذلك، وفي عام 2010 أعلن عن زواجها من الفنان حبيب غلوم.