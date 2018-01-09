تكذيبا لادعاءات التحالف العربي، بثت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين مقطع فيديو يكشف لحظة إسقاط المقاتلة السعودية من طراز “تورنيدو” في محافظة صعدة اليمنية قبل يومين.

واظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، لحظة قيام الطيار بزيادة سرعة الطائرة بعد رصده للصاروخ، ومن ثم تخلصه من خزانات الوقود.

كما اظهر الفيديو لحظة إصابة الصاروخ للطائرة واشتعال النيران فيها.

#هاااااااام

مشاهد لحظة إصابة طائرة إف 15 تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في سماء العاصمة #صنعاء 08-01-2018.#اسقاط_طائرة_تورنيدو_بصعدة pic.twitter.com/Z6Dvsb4Fgo — عبدالباسط الشرفي (@shrffee) January 8, 2018

وكانت القيادة المشتركة للتحالف العربي قد اعلنت السبت سقوط مقاتلة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية في اليمن.

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان أن إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة تعرضت لخلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوي لأي إصابات.

وأضاف البيان أن “قيادة القوات المشتركة للتحالف قد نفذت عملية خاصة مشتركة لإجلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة شاركت فيها قوات برية وجوية وتم إجلاء الطيارين إلى داخل أراضي المملكة”.