في حادثةٍ جديدة، وبعد حوالي 10 أيام على أُخرى مُشابهة وقعت في محافظة الفيوم المصرية، شهدت إحدى قرى بمحافظة كفر الشيخ، حفل خطوبةٍ لطفلين مصرييْن، لم يتجاوز عُمر العريس 9 سنوات، والعروس تبلغ 10 سنوات، ما أثار جدلاً جديداً عن تزايد حالات الزواج للقاصرين في مصر.

الحفل اقيم في قرية قبريط، التابعة لمركز فوه، بمحافظة كفر الشيخ، حيث قال أحد أهالي القرية لموقع “مصراوي”، إن العروسين أولاد خالة، والعريس له أشقاء ووالده غائب، والعروس كذلك لها أشقاء أصغر منها، ووالدها عامل لدى إحدى الجمعيات الخيرية بالقرية، وجميعهم يقيمون في شقة واحدة بالإيجار، عامل مواد بناء.

وتمت خطبة الطفلين بشكل تقليدي، “دبلة وخاتم ومحبس”، وفق المصدر الذي ذكر أن العروسين يعملان مع أسرتيهما في أعمال يومية، لتوفير قوت يومهم، فهم كأسرة واحدة، تمامًا. بحسبه

يشار إلى أنّ إن حفل خطوبة آخر كان أقيم الشهر الماضي في محافظة الفيوم المصرية، لطفل يبلغ من العمر 12 عاما، وفتاة تكبره بأربع سنوات، لكونه الابن الوحيد لوالده.

وفي التفاصيل قال أقارب العروسين للموقع إن العريس غير مسجل في القيد المدني، وإن العروس تبلغ من العمر 16 عاما، ولم تبلغ بعد السن القانوني للزواج.

وأكد أقارب العروسين أن الزواج جاء بناء على رغبة من والد العريس، لكونه الذكر الوحيد من أولاده.