أثارت دعوة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لمحاكمة سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي والمسؤول الاول عن الحملات الإعلامية التحريضة ضد الدوحة جنون الأخير الذي خرج ليعلن تمتعه بحماية الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان.

وقال “القحطاني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” عكست ارتباكه وخوفه من الدعوة لمحاكمته: ” #تنظيم_الحمدين يقول أنه يريد محاكمتي دوليًا: وانا بظل الله ثم بظلٍ مريف * ظل الملك سلمان جزل الوفاده اللي رقا للمجد فوق المشاريف * الله عطاه الملك وارسى عماده وفي ظل ابن سلمان غيث الملاهيف * سيد وجدانه على الناس ساده مثل الجبل ماشال هم العواصيف * تزيده الأحداث صبر وجلاده”.

#تنظيم_الحمدين يقول أنه يريد محاكمتي دوليًا: وانا بظل الله ثم بظلٍ مريف * ظل الملك سلمان جزل الوفاده

اللي رقا للمجد فوق المشاريف * الله عطاه الملك وارسى عماده

وفي ظل ابن سلمان غيث الملاهيف * سيد وجدانه على الناس ساده

مثل الجبل ماشال هم العواصيف * تزيده الأحداث صبر وجلاده pic.twitter.com/UPxdj0r38H — سعود القحطاني (@saudq1978) January 9, 2018

وكانت صحيفة “الشرق” القطرية قد نقلت عن الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مطالبته بضرورة محاكمة المستشار الإعلامي في الديوان الملكي السعودي – في إشارة إلى سعود القحطاني ـ مستشار “ابن سلمان”.

ودعا “المري” خلال مؤتمر صحفي بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الاثنين إلى ضرورة تقديم المتسببين في الحملات التحريضية وخطاب الكراهية ودعوات العنف من دول الحصار إلى العدالة، وبخاصة مسؤولي تلك الدول كالمستشار الإعلامي في الديوان الملكي السعودي على ما ارتكبه من جرائم عدائية وتحريضية تنافي القانون الدولي والقوانين المحلية.

وأكد أن اللجنة الوطنية قامت برصد وتوثيق كافة الحملات التحريضية من طرف ذلك المسؤول ومسؤولي دول الحصار للقيام بتحركات قانونية تجاه بثهم وترويجهم لخطاب الكراهية والعنف ضد دولة قطر وشعبها منذ بداية الحصار الجائر في الخامس من يونيو/حزيران من العام الماضي.