تفاجأ نشطاء موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بتغريدة جديدة نشرت الاثنين، على الحساب الرسمي للمنشد الكويتي الراحل #مشاري_العرادة الذي توفي الأحد الماضي جراء حادث سير في السعودية.

ولاقت التغريدة التي يبدو أن قائمين على حساب “العرادة” قاموا بنشرها لطلب الدعاء له بالرحمة من متابعيه، تفاعلا واسعا جدا من قبل النشطاء وتم تداولها آلاف المرات على صفحات النشطاء الذين دعوا له بالرحمة والمغفرة.

وجاء نص التغريدة وفقا لما رصدته (وطن):”كنت يوما بينكم وها انا الآن بين يدي الرحمن اذكروني بدعوة من القلب فانا بامس الحاجة لها..# مشاري العراده في ذمة الله”.

كنت يوما بينكم وها انا الآن بين يدي الرحمن اذكروني بدعوة من القلب فانا بامس الحاجة لها..

# مشاري العراده في ذمة الله — Meshary (@alaradahkw) ٨ يناير، ٢٠١٨

وعلى مدار يومين ضجت مواقع التواصل وفجع النشطاء بخبر وفاة المنشد الكويتي واسع الصيت، وعبر وسم #مشاري_العرادة دونت عشرات الآلاف من التغريدات التي تدعو له بالرحمة ولأهله بالصبر.

وتوفي المنشد الكويتي مشاري العرادة أول أمس، الأحد، جراء حادث سير في السعودية، وقد أشاد مغردون كويتيون وسعوديون بأخلاقه وخصاله الشخصية.

وكتب المقرئ والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي تغريدة “اللهم اغفر لعبدك مشاري العرادة وأسكنه فسيح جناتك”.

أما الداعية الكويتي نبيل العوضي فقال عبر حسابه على تويتر إن صاحب الصوت الذي كان يذكرنا بما بعد هذه الحياة الدنيا غادرنا إلى رب رحيم، سائلا الله أن يغفر له ويرحمه.

وتعتبر أنشودتا “فرشي التراب”، و”يا رجائي” من أكثر أعمال الراحل انتشارا في الكويت والعالم العربي.

وعرف عن العرادة (35 عاما) حسن اختياره للكلمات وحرصه الشديد على تقديم رسالة تفيد الجمهور من خلال أناشيده التي قدمها.

وكان الراحل قد تخرج في قسم الفلسفة بكلية الآداب في جامعة الكويت، والتخصص المساند هو كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وذلك قبل أن يتجه للإنشاد الديني.