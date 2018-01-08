نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية، عن مؤلف كتاب “نار وغضب داخل بيت ترامب الأبيض” مايكل وولف، قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرقل الاتفاق التجاري مع بريطانيا في حال لم يتلق دعوة لحضور حفل زفاف الأمير هاري.

وبحسب الكتاب فإنّ ترامب “سيحترم العلاقة الخاصة فقط إذا حظي بما يريد”، مشيراً إلى أن “رد فعل الرئيس الأميركي سيكون سيئاً في حال لم تشمله قائمة المدعوين”.

وتابع : “يريد ترامب أن يكون مركز الاهتمام طوال الوقت.. ما سيقوم به لن يكون بمثابة انتقام.. ولكن يمكن القول إنه تجسيد لمبدأ (تملقني وسأتزلف لك)”.

وأوضحت الصحيفة أنه ليس من المتوقع أن تتم دعوة ترامب لحضور الزفاف الملكي المنتظر في 19 أيار (مايو) المقبل، خوفا من أن يقوم بتصرف “غير ديبلوماسي” خلال لقائه بالملكة اليزابيت.