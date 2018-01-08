كشف حساب “العهد الجديد” بأن الأمير الذي قاد الحراك في قصر الحكم بالسعودية برفقة عدد من الأمراء الذين تم اعتقالهم مؤخراـ هو بندر بن عبد الله بن سعود الكبير، وهو والد زوجة مشعل بن عبد الله.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بندر بن عبدالله بن سعود الكبير (المعتقل في قضية قصر الحكم) هو والد زوجة مشعل بن عبدالله وهو ابن صيتة شقيقة الملك عبدالله .. واعتقاله يؤكد أمرين ١.ابن سلمان سيستمر بضرب وأقصاء الأمراء المخالفين له أو حتى المقربين من ملوك سابقين أو أمراء منافسين ٢.الاعتقالات جاءت نتيجة خلافات وتمرد”.

بندر بن عبدالله بن سعود الكبير (المعتقل في قضية قصر الحكم) هو والد زوجة مشعل بن عبدالله وهو ابن صيتة شقيقة الملك عبدالله .. واعتقاله يؤكد أمرين ١.ابن سلمان سيستمر بضرب وأقصاء الأمراء المخالفين له أو حتى المقربين من ملوك سابقين أو أمراء منافسين ٢.الاعتقالات جاءت نتيجة خلافات وتمرد https://t.co/4exOklEMUB — العهد الجديد (@Ahdjadid) January 7, 2018

وكانت الاميرة نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود قد نشرت صورة شقيقها “بندر” الذي تم اعتقاله، معلقة عليها بالقول:” أستودعنك يا الله شقيقي وحبيبي بندر فأنت حسيبنا مولانا”.

أستودعنك يا الله شقيقي وحبيبي بندر فأنت حسيبنا مولانا pic.twitter.com/ER9pik8jhC — نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود (@Ksanouf) January 4, 2018

وكانت السلطات السعودية أفرجت عن اثنين من أبناء العاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد أن كانا محتجزين في فندق “ريتز كارلتون” الفاخر في الرياض، عقب أيام من الإفراج عن أكثر من 20 محتجزا ضمن حملة المملكة المستمرة منذ شهرين لمكافحة الفساد.

وقال مسؤول سعودي كبير مطلع على المسألة لوكالة “رويترز” إن النائب العام السعودي وافق على الإفراج عن الأمير مشعل بن عبد الله والأمير فيصل بن عبد الله، بعد أن توصلا لتسوية مالية مع الحكومة. ولم يذكر المصدر تفاصيل بشأن التسويات.

وذكر أن النائب العام لم يتخذ قرارا بعد بشأن الإفراج عن شقيق ثالث هو الأمير تركي بن عبد الله.

ونشرت الأميرة نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود صورا على تويتر للأميرين مصحوبة بعبارات الشكر.

الفضل لله والمنّة . أعزكم الله يا الغالين على طاعته . pic.twitter.com/PuwYAeSo7s — نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود (@Ksanouf) December 28, 2017

وكان المغرد السعودي الشهير “مجتهد” قد كشف عن السبب الحقيقي وراء حملة الاعتقالات التي نفذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحق “11” أميرا, نافيا الرواية الذي يحاول النظام ترويجها حول اعتقالهم والذي زعم ان الاعتقال جاء على خلفية الأمر الملكي الذي صدر بإيقاف تسديد فواتير المياه والكهرباء في قصور الأمراء على حساب الدولة.

وأشار “مجتهد” الذي يتابعه أكثر من 2 مليون شخص على تويتر، في تغريدة له إلى أن السبب الحقيقي لاعتقال هؤلاء الأمراء يرجع إلى شعور “ابن سلمان” وخوفه من بداية تمرد داخل العائلة المالكة.

ودون في تغريدته معلقا على الخبر الذي نشرته “سبق” عن اعتقال الأمراء ما نصه:” هؤلاء الأمراء تجمهروا في قصر الحكم معترضين على حملة الاعتقالات لأقاربهم من الأمراء وتغييب محمد بن نايف وليس بسبب الفواتير.”

وتابع “محمد بن سلمان أدرك ان هذه بداية تمرد داخل العائلة فعمد إلى اختلاق سبب يطرب له الناس فقام دليم بتكليف سبق بنشر هذه الأكذوبة”