اندلع حريق في برج ترامب الشهير المملوك للرئيس الأميركي في منهاتن بمدينة نيويورك، المكون من 58 طابقاً، فيما أصيب شخصان أحدهما بجراحٍ خطيرة والآخر وصفت جروحه بالطفيفة جراء الحريق. بحسب ما ذكر موقع صحيفة “الإندبندنت”

MORE: Firefighters work to extinguish small fire on roof of Trump Tower. https://t.co/RhTzwrb1gH pic.twitter.com/OdO0evjBF4

