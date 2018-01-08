اندلع  في برج الشهير المملوك للرئيس الأميركي في منهاتن بمدينة نيويورك، المكون من 58 طابقاً، فيما أصيب شخصان أحدهما بجراحٍ خطيرة والآخر وصفت جروحه بالطفيفة  جراء الحريق. بحسب ما ذكر موقع صحيفة “الإندبندنت”

وذكرت محطة “أن.بي.سي” أن قوات الإطفاء تتعامل حاليا مع حريق في البرج.

 

وبثت المحطة  صورا مباشرة لعدد من رجال الإطفاء أعلى المبنى مع تصاعد للأدخنة.

 

وقالت المحطة أن الرئيس الأميركي، ، لم يكن في المبنى، الذي يزوره بشكل متكرر.

 