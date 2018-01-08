أثارت قناة “الشاهد” الفضائية الكويتية موجة غضب عارمة في الكويت، بسبب بث أحد برامجها مشاهد وعبارات اعتبرها النشطاء خادشة للحياء ومنافية للأخلاق العامة.

وتداول النشطاء مقطع فيديو من حلقة الأحد ببرنامج “سوالف ضحى” المذاع على قناة “الشاهد”، حيث ظهرت إحدى ضيوف البرنامج وهي تتحدث وتدافع عن ما وصفته بـ”حق الزوجة في الرقص أمام أصدقاء زوجها بموافقته”.

وحاولت الضيفة تبرير ذلك بقولها إن رقص المرأة بين الرجال هو من التراث من الكويتي.

مغردين يطلقون هاشتاق #اغلاق_قناة_الشاهد_مطلب_شعبي ويطلبون من وزير الإعلام اغلاق القناة الداعيه للدياثه بحجة حريه الحوار !!؟ pic.twitter.com/XWHWgEpQ2E — موجز الأخبار (@q8) ٧ يناير، ٢٠١٨

وأثارت هذه التصريحات موجة من الغضب العارم بين الكويتيين على مواقع التواصل، الذين سارعوا لتدشين هاشتاغ تحت عنوان “#اغلاق_قناة_الشاهد_مطلب_شعبي” استنكروا فيه دعوات القناة الخبيثة وطالبوا بإغلاقها.

وزير الأعلام إلي متي هذا الأنحطاط والأنحدار في قناة الشاهد pic.twitter.com/fEALIL8rwz — د.عبدالحميدعباس دشتي (@adashtimp) ٨ يناير، ٢٠١٨

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سفالة قناة الشاهد .. الى أين ؟ — ضاري مشعـل البليهيس (@ThariiMB) ٧ يناير، ٢٠١٨

#اغلاق_قناة_الشاهد_مطلب_شعبي

برامجهم سامجه وكل فتره طالعين بسالفه ماقسه مثل وجيهم — المطيري (@al_mutairi1983) ٨ يناير، ٢٠١٨

الي اعرفه هذي عادات الكواوله .. اتمني فحص جناسي هل النوعيه عشان تتضح الأمور ..

ماكفاهم الفساد . يبون يأصلون الدياثة هل الكواوله .

ورسالتي الي قناة الشاهد .. 💦 علي قناتكم — ممبلي بالهوى (@abomarym_2017) ٧ يناير، ٢٠١٨

المفروض يسمون البرنامج سوالف غثى ! مو #سوالف_الضحى طيح الله حظكم على هالنوعية من البرامج السخيفة لا عقل ولا حيا #قناة #الشاهد — zahra Abdulaziz (@ZdashtiZ) ٨ يناير، ٢٠١٨

نرجوا اغلاقها ولسوف تحاسبون يوم العرض على الله تعالى #اغلاق_قناة_الشاهد_مطلب_شعبي — يوسف (@sporty5597) ٨ يناير، ٢٠١٨

شنو هالاشكال اللي تسوي لهم مقابله قناة الشاهد — muneera (@MuneeraAlsaqer) ٧ يناير، ٢٠١٨

بعد استلام جعفر محمد لإدارة قناة الشاهد زادت المشاهد الإباحية والحوارات قليلة الادب الي ما تمثل الكويت واهلها وهذا يدل على ان مدير القناة قاعد يعكس لنا صورة البيئة اللي عاش فيها من خلال الشاشة — 🇰🇼 ق (@GucciaH) ٨ يناير، ٢٠١٨

وذكر عدد من النشطاء أن وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري، أمر بإحالة قناة “الشاهد” ومسؤوليها للنيابة العامة بعد الضجة الكبيرة بمواقع التواصل.

الحمدالله تفاعل الوزير مع ضغط الشارع#اغلاق_قناة_الشاهد_مطلب_شعبي pic.twitter.com/cx7GhgChhO — Jasem Almulla (@almulla_jasem) ٨ يناير، ٢٠١٨

إحالة قناة الشاهد إلى النيابة العامة بعد بث مقاطع مسيئة وتخالف الذوق العام والعادات والتقاليد خلال برامج تلفزيونية — خبر عاجل (@Breakingkw) ٨ يناير، ٢٠١٨

الوزير محمد الجبري

يأمر بإحالة قناة الشاهد للنيابة العامة

بعد بث أحد برامجها عبارات خادشة للحياء والآداب العامة طبقاً لقانون المرئي والمسموع.

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شكرا وزير الإعلام@mohd_n_aljabri pic.twitter.com/WrxlOoSaDJ — قناة بريطانيا الحره (@rasheduk122) ٨ يناير، ٢٠١٨

#اغلاق_قناة_الشاهد_مطلب_شعبي يجب محاسبة الوزير اولا لانه مخلي الوضع سايب

ويجب اغلاق القناة الداعيه للدياثه بحجة حريه الحوار !!؟ يبيلكم تربية وربي انتم واللي سمحلكم — فهيـــد العجمــي (@AL3jmiyy) ٧ يناير، ٢٠١٨

يشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، أيضا حرك محام كويتي دعوى قضائية ضد قناة الشاهد الكويتية، وإحدى مذيعاتها؛ بتهمة الإساءة إلى الذات الإلهية، والاستهزاء والسخرية من رب العالمين، في أحد البرامج التي تبثها القناة.

ويتعلق الأمر بالمذيعة اللبنانية “جورجيت أبو مراد” مقدمة أحد البرامج على القناة المذكورة؛ حيث ظهرت في حلقة برنامجها وهي تتحدث عن فكرة التوكل على الله دون العمل والسعي لتحقيق الأهداف المبتغاة في الحياة، لكن تفوهت بألفاظ مسيئة للذات الإلهية في سياق حديثها.

وقال صاحب الدعوى المحامي الكويتي، طلال العبيد، عبر حسابه على “تويتر” حينها: “تم إيداع الشكوى لدى النائب العام، ضد رئيس قناة الشاهد، والمذيعة جورجيت أبو مراد، ولن نتوانى للحظة، من حماية مقدساتنا ورموزنا الدينية والوطنية”.

وأثار كلام المذيعة، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا استياءهم من كلامها، وطالبوا بمعاقبتها، خصوصًا وأنها تحدثت عبر قناة كويتية، مرخَّصة من وزارة الإعلام.

وفي وقت لاحق، اعتذرت المذيعة اللبنانية عما بدر منها، معتبرة أنها “لم تكن تقصد الإساءة لله، أو السخرية والاستهزاء”، مشيرةً إلى أن “اختلاف الثقافة واللهجة، كان سبب الفهم الخاطئ لما تقصده”.