كشف الفنان الكوميدي التونسي لطفي العبدلي عن تلقيه تهديدات من قبل شخص تونسي يعمل بالمخابرات الإماراتية، وذلك على إثر سخريته من أبو ظبي مؤخرا بعد قرارها منع التونسيات من ركوب طائراتها.

وقال”العبدلي” في لقاء على قناة “حنبعل” إنه تلقى تهديدات بعد انتقاده للإمارات وحكامها، موضحا بأن شخص تونسي يعمل لدى المخابرات الإماراتية حذره من ذكر اسم الشيخ زايد.

واضاف “العبدلي” تعليقا على التهديدات، “أعلم أن مصيري الدفن في الصحراء ان ذهبت للامارات ثانية”.

بعد سخريته من #الإمارات في مقطع كوميدي: الممثل لطفي العبدلي يصرح: تلقيت تهديدات بعد انتقادي للإمارات وحكامها وحذرني شخص تونسي يعمل لدى المخابرات الإماراتية من ذكر اسم الشيخ زايد وأعلم أن مصيري الدفن في الصحراء ان ذهبت للامارات ثانية#شاهد #تونس #عمان_الامارات_الفوز_واحد #ابوظبي pic.twitter.com/c3UMYplWQE — بنت الخضراء (@bentalkadra) January 4, 2018

وكان الفنان لطفي العبدلي قد شن هجوما عنيفا على الإمارات ردا على اهانة الإمارات للنساء التونسيات ومنعهن من ركوب طائراتها.

وتناول “العبدلي” المسرحي ومقدم برنامج ”عبدلي شو تايم” الذي يبث في قناة “التاسعة” ملف منع الإمارات التونسيات من صعود الطائرات الإماراتية.

وقال لطفي العبدلي ومقدم برنامج ” عبدلي شو تايم” المذاع على قناة “التاسعة”، إن عددا كبيرا من أبناء الجالية التونسية في الإمارات اتصلوا به وطالبوه بعدم انتقاد السلطات الإماراتية مضيفا ”مانجمش نسكت”.

وتطرّق العبدلي الى الثقافة الإماراتية قائلا: ”نحنا عنا المزود وهوما عندهم العويل … نحن لدينا الوسيم ظافر العابدين وهم لديهم ” عبد الله بن زايد”.

وتابع العبدلي ” أنا أكبر من الإمارات بالأشهر ”نورمالمون” كي تغزرلي تهبط عينيها وتخاف مضيفا ” الرئيس السبسياكبر من الامارات بثماني مرات”.