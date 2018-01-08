نشرت قناة “مكملين” الفضائية التي تبث من تركيا، تسريبا جديدا الليلة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن تراجع الفريق أحمد شفيق عن قراره الترشح لانتخابات الرئاسة، جاء تحت ضغط كبير وترهيب من قبل النظام في مصر.

ويوجه ضابط المخابرات المصري “أشرف الخولي” (الذي اشتهر اسمه في الشارع المصري، منذ يومين بعد نشر “نيويورك تايمز” تسريبات له مع عدد من الإعلاميين والفنانيين في مصر)، في تسريبه الجديد الإعلاميين لرصد مواقف شفيق والتحرك وفقا لها.

وقال الضابط أشرف الخولي في تسريبه:”إن تراجع شفيق عن الترشح للرئاسة فسيتم احترامه وإن لم يتراجع عن الترشح فسيتم لعن أسلافه”

تسريب شفيق من قناة مكملين | #عزمي_مجاهد

– فيه مساومة مع شفيق إذا ركب دماغه هنطلعله القديم

– عاوزين الدنيا تمشي من غير نفس لغاية الانتخابات ما تعدي#تسريب_شفيق#تسريب_مكملين#مصر_النهاردة pic.twitter.com/3R1R7EZbLT — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) January 8, 2018

الضابط أشرف لـ "عزمي مجاهد": #شفيق هايمشى معانا زي ما احنا ماشيين يبقى هو أحد قيادات القوات المسلحة وليه الاحترام والتقدير، مكانش هاجيبله فيديوهاته مع الإخوان وهانفشخ ميتين أبوه#تسريب_شفيق#تسريب_مكملين#مصر_النهاردة pic.twitter.com/PWTaeVf6OS — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) January 8, 2018

كما أظهرت تسريبات اليوم محادثات الضابط المصري مع عدد من الفنانين المصريين منهم هالة صدقي وعفاف شعيب، وهو يوجههم لعمل مداخلات مع قنوات فضائية لدعم “السيسي” والحديث عن الإرهاب كنوع من الدعاية لرئيس النظام المصري قبل الانتخابات.

تسريب شفيق من قناة مكملين | هالة صدقي

– مطلوب منك مداخلة على DMC

– الفريق شفيق بيتصرف من دماغه زي ما شفتي

– عاوزين ندعم السيسي ونجدد التفويض ضد الإرهاب#تسريب_شفيق#تسريب_مكملين#مصر_النهاردة pic.twitter.com/XBoy8cAtqv — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) January 8, 2018

تسريب شفيق من قناة مكملين | #عفاف_شعيب

-مطلوب منك مداخلة على DMC

– مش عاوزين نبقى زي سوريا والعراق ونضيفلهم اليمن

– نجدد التفويض للسيسي ضد الأرهاب#تسريب_شفيق#تسريب_مكملين#مصر_النهاردة pic.twitter.com/W0t6V3HNa4 — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) January 8, 2018

وكان رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية الفريق أحمد شفيق، قد فاجأ الجميع بالأمس، معلنا تراجعه رسميا عن قرار الترشح للرئاسة المصرية.

وقال شفيق في بيان مقتضب: “شعب مصر العظيم، كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودي في دولة الإمارات، مقدرا أن غيابي لفترة زادت عن الخمس سنوات ربما أبعدتني عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض وطننا من تطورات وانجازات، رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب”.

وأضاف في البيان: “بالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة، ولذلك فقد قررت عدم الترشح في انتخابات الرئاسة هذا العام”.

يشار إلى أنه بالأمس نشرت قناة “مكملين” تسريبات صوتية للضابط ذاته، وهو يوجه عدد من الإعلاميين المصريين لضرورة إقناع المصريين بقبول وضع القدس الحالي، والاستفادة من قرار ترامب بحل القضية الفلسطينية عن طريق القبول بـ رام الله عاصمة لفلسطين وترك القدس لإسرائيل.