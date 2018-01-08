افتتحت باريس مطعم “أوناتيرل” لتقديم الوجبات للزبائن العراة فقط، وهو الأول من نوعه في العاصمة الفرنسية.

ويستوجب الدخول للمطعم من زبائنه خلع ثيابهم على الباب وتركها في المخزن والدخول عراة تماماً، ولا يستطيع المارة في الشارع التقاط أية تفاصيل عما يجري داخل المطعم، لكن السكان مرتاحون نسبيا بشأنه، ويقول أحدهم: “لا يزعجني على الإطلاق”.

ومن جانبه قال مؤسس المطعم سي ليال: “عند دخولك المطعم سنمنحك رداء للحمام، وعندما تبلغ المنطقة المخصصة للعراة، تجلس في مكان يخلو من الضوء والكهرباء والغاز، كل شيء طبيعي بدءاً من الأثاث وحتى أعواد الخيزران، ولديك الخيار لخلع الثوب وأن تكون عارياً لكي تشعر بالحرية المطلقة في كل شيء، الموظفون عارون وهنالك بعض الأجزاء المغطاة حيث يجب، إنها تجربة اجتماعية وتحد للصورة التى يرسمها المجتمع عن الجسد وتعريته”.بحسب قوله