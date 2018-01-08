ضبطت شرطة محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، الاثنين، 200 حبة يشتبه أن تكون مخدرة داخل معدة تاجر هربها من الاردن.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات أن شرطة مكافحة المخدرات في شرطة محافظة الخليل تلقت معلومات تفيد بحيازة أحد الأشخاص على كمية من المواد المخدرة في طريقه إلى مدينة الخليل، وتم عمل حاجز تفتيش له على مدخل المدينة للقبض عليه وضبط ما بحوزته من مخدرات.

وتمكنت الشرطة على الحادز من القبض عليه، لكن لم يتم العثور بحوزته على أي مواد مخدرة، وبناءً على ذلك تم تحويله لمديرية الشرطة وإبلاغ النيابة العامة الفلسطينية، التي أمرت بإحالته للجهات الطبية من أجل فحصه وتصويره بواسطة الأشعة للإشتباه بقيامه بابتلاع المخدرات.

وخلال عملية التصوير تبين وجود عدد من الأكياس داخل بطنه، و قام المشتبه به بعملية انزال هذه الأكياس ليتبين بأنها تحوي 200 حبة من حبوب يشتبه ان تكون حبوب الكبتاجون المخدرة.

واعترف المتهم بقيامه بتهريب الكمية من المملكة الاردنية الهاشمية عبر معبر الملك حسين بقصد الاتجار بها في الخليل.

واضاف “ارزيقات” انه وبناء على ذلك تم التحرز على الحبوب و توقيف المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه واحالته للنيابة العامة