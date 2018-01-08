تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” تسجيلا صوتيا منسوبا للأمير السعودي عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، يتحدث عن أسباب اعتقال 11 أميرا قبل أيام، مكذبا ادعاءات السلطات التي ساقتها في توضيح أسباب الاعتقال.

وبحسب التسجيل المتداول الذي رصدته “وطن”، فإن الأمراء الـ11 ذهبوا لقصر الحكم؛ للاستفسار عن توقيف أمير آخر، ليتم التعامل معهم بقسوة من قبل الحرس.

وكشف الأمير عبد الله في التسجيل المنسوب إليه أن اشتباكا بالأيدي وقع بين الأمراء وبين الحرس الموجودين في قصر الحكم بالرياض.

واستنكر الأمير ما تم اتهام الأمراء الـ11 به من قبل الحكومة، بأنهم اعترضوا على إلغاء إعفائهم من دفع فواتير الكهرباء والمياه، والمطالبة بدية أحد أقربائهم الذي تم القصاص منه سابقا.

وأكد الأمير عبد الله بن سعود أن الأمراء الـ11 لا يمكنهم الاعتراض على أي قرارات ملكية، موضحا أنهم مخلصون بولائهم للملك وولي عهده.

يشار إلى أن وسائل إعلام سعودية كانت قد أعلنت أن الأمير عبد الله بن سعود أعفي من منصبه رئيسا لاتحاد الرياضات البحرية، وخلفه في المنصب اللواء ركن حمد الجعيد.