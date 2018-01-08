في صفعة قوية لنظام الرئيس المصري ومؤيديه الذين لم يدخروا جهدا لتشويهه وإطلاق الشائعات في حقه لنزع محبته من قلوب الناس، حصد لاعب منتخب مصر ونجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، على المركز الأول في تصويت الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم 2018 على تويتر.

ودشّنت صفحة المونديال، استطلاعاً لاختيار أفضل لاعب مصري، انحصر بين محمد أبو تريكة الملقب بـ”أمير القلوب”، ومحمد صلاح المحترف في ليفربول الإنكليزي، والثنائي المعتزل محمود الخطيب وحسام حسن.

وقالت الصفحة، إن “أبو تريكة، فاز بالاستطلاع بعد اكتساح منافسيه، حيث حصل على نسبة 56% من الأصوات، مقابل 36% لصلاح، و6% للخطيب و2% لحسام حسن.

وشارك في الاستطلاع حوالي 111 ألف مشجع من مختلف دول العالم.