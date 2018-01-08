استمرارا لمسلسل السقوط والتدني الذي بدأته دول الحصار منذ الأزمة، حاول سعود القحطاني مستشار “ابن سلمان” مجددا إشعال الفتنة وإثارة بلبلة في قطر بنشره فيديو قديم تم تصويره قبل الأزمة الخليجية، لعدد من أبناء قبيلة الهواجر وهم يحتفلون على صوت شيلات تتغنى بالسعودية والملك سلمان، زاعما أن الفيديو جديد وأن أبناء القبيلة ضد النظام القطري.. حسب زعمه.

ونشر “القحطاني” الشهير بين خصومه باسم “دليم” المقطع المزعوم في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي، وعلق عليه محاولا إثارة بلبلة وجدل بقوله:عاجل .. عيال الحمايل في قطر يصفعون تنظيم الحمدين حيث رفعوا أعلام دول الخليج كافة وكان الاحتفال على صوت شيلات تتغنى بالملك سلمان وولي عهده الأمين في حفل بني هاجر بمناسبة فوز أحد أبناء القبيلة الكرام وهو الشيخ سيف بن غانم الخيارين الهاجري في مزاين قطر. ”

عاجل

عيال الحمايل في قطر يصفعون تنظيم الحمدين حيث رفعوا أعلام دول الخليج كافة وكان الاحتفال على صوت شيلات تتغنى بالملك سلمان وولي عهده الأمين في حفل بني هاجر بمناسبة فوز أحد أبناء القبيلة الكرام وهو الشيخ سيف بن غانم الخيارين الهاجري في مزاين قطر. #الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين pic.twitter.com/a8QHUBXmdE — سعود القحطاني (@saudq1978) January 7, 2018

ليأتيه الرد المفحم سريعا من القطريين وأبناء قبيلة الهواجر أنفسهم، الذين فضحوا كذب مستشار “ابن سلمان” وادعاءاته في هاشتاغ دشن خصيصا للرد عليه تحت عنوان ” #الهواجر_درع_الحمدين”.

#الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين#الهواجر_درع_الحمدين "كلنا أسود تميم " اعلام وهاشتاق هابط انت ومعزبك الدب!!@saudq1978

تبطون والله مافرقتوا

الشعب الاصيل مع القياده الحكيمه pic.twitter.com/HqrOSWpgLl — بو محمد (@qtr_alhajri80) January 8, 2018

قطر ال ثاني و الهواجر و المره و البوكوارة و المهاندةذ١ء👀 و الكبسة و الكعبان و النعيم و السلطة و الخليفات و المريخات و البوعينين و المنانعة و الحميدات وكل القبائل الكريمة على هذه الأرض الطيبة

امزج جميع هذه القبائل مع بعضها يتكون علم قطر🇶🇦#الهواجر_درع_الحمدين pic.twitter.com/k9cLIPWqTX — خالد بن علي الكواري (@khalidbinali77) January 8, 2018

#الهواجر_درع_الحمدين أسلوب #دليم وقح خبيث بمحاولته الصبيانية بتحريش قبيلة خليجية كريمة للضرر في مجتمعها وسيطال كل مجتمعاتنا الخليجية. — مع الحق✋🏻 (@qy059y111111112) January 8, 2018

كل القبايل درع سيدي تميم

روح انبح بعيد يالقهوجي #الهواجر_درع_الحمدين — n (@noufah_qt) January 8, 2018

وشن النشطاء هجوما حادا على “القحطاني”، وفندوا في ردودهم كذبه وادعاءاته الباطلة.

هههههه والله تزويرهم احترافي !!

برعاية #وزير_الذباب دليم الفلس — عبدالله الملا #قطر (@q6r) January 7, 2018

تركيب أي صوت على أي مقطع سهل جدًا والتدليس باستخدام مقطع قديم على أنه جديد سهل جدًا على دليم لكن #الحقيقة صعبة عليه جدًا جدًا جدًا ولا يستطيع مواجهتها 😉#الراتب_مايكفي_الحاجه #ياملكنا_الراتب_مايكفي_الحاجه — نفود الدهيمTBH 🇶🇦 (@nfuodq) January 7, 2018

وانت صدقت ان في قطر والله انكم ثيران وماينلامون ال سعود اذا استحمروكم 😂😂😂😂 — قطرية وافتخر (@qqatar2009) January 7, 2018

وش عندك غير الفبركات والتزوير والأغاني

قطر قطر قطر

ماعندك شغل غير قطر أنت

الفيديو قديم يا سعيدان

😂😂😂 — محمد السويدي (@mohdalsuwaidi7) January 8, 2018

تعب وهو يحاول في أهل قطر بس قطر صعبه وأهلها صعبين على من بغاها — العلياء🇶🇦تميم المجد (@omubdulla22) January 7, 2018

تاريخ اليوم والله وتصويري. شكرا للشعب السعودي الي يحتفل معانا

اخفيت الرقم حفاظا على سلامه راعي السياره من الاغتيال من جانب السعوديه pic.twitter.com/URsOMMa2Mg — Rashid Alhajri (@rashidalhajri88) January 7, 2018

كما أكد القطريون وعلى رأسهم أبناء قبيلة “الهواجر” التي خصها “دليم” بالذكر، أنهم جميعا يقفون وراء قيادتهم صفا واحدا ويدعمون أميرهم بكل قوة.

حنا بني هاجر موثقة العهد

من عصر جاسم ماتخون أجيالها

نفنى وتبقى ديرة العليا وعد

ويبقى تميم المجد ذخر أجيالها

#الهواجر_درع_الحمدين — JawaherAlhajri (@JawaherAlhajri) January 8, 2018

سعود القحطاني البعر صنع هاشتاق #الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين

لإشعال الفتنه فردو عليه بني هاجر الشرفاء

بهاشتاق #الهواجر_درع_الحمدين #قطر — سور الكويت (@Soor_Alkuwait) January 8, 2018

#الهواجر_درع_الحمدين

الهواجر طول عمرهم درع لقطر مب دليم المقهوي الي يحكم علينا بكم هاشتاق مدفوع — HSH💎🇶🇦 (@29011H) January 8, 2018

كلنا لج يا قطر سمع وطاعه 🇶🇦 #الهواجر_درع_الحمدين — n (@noufah_qt) January 8, 2018

الخوانه معروفين من مبطي وتئكد يادليم الفلس ان جميع من ينتمى الى قبيلة قحطان في قطر هم دروع للحمدين ولسيدي تميم وانت ومعزبك تدرون انكم في مشكله مع ذي القبيله في قطر ، من غير قاصل في القبايل الباقيه #الهواجر_درع_الحمدين — aliq90 (@ali90qt) January 8, 2018

#الهواجر_درع_الحمدين

والنعم فيهم الهواجر وفي كل القبائل كلنا تحت رأية تميم المجد . حاولوا بشتى الطرق الفتنه بين القبائل لكن أمر الله غالب . والله العظيم ما زادتنا الازمة إلا تلاحم والتفاف حول القياده . — bo turki _qtr (@boturkiqtr1) January 8, 2018