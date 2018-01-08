استمرارا لمسلسل السقوط والتدني الذي بدأته دول الحصار منذ الأزمة، حاول سعود القحطاني مستشار “ابن سلمان” مجددا إشعال الفتنة وإثارة بلبلة في قطر بنشره فيديو قديم تم تصويره قبل الأزمة الخليجية، لعدد من أبناء قبيلة الهواجر وهم يحتفلون على صوت شيلات تتغنى بالسعودية والملك سلمان، زاعما أن الفيديو جديد وأن أبناء القبيلة ضد النظام القطري.. حسب زعمه.
ونشر “القحطاني” الشهير بين خصومه باسم “دليم” المقطع المزعوم في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي، وعلق عليه محاولا إثارة بلبلة وجدل بقوله:عاجل .. عيال الحمايل في قطر يصفعون تنظيم الحمدين حيث رفعوا أعلام دول الخليج كافة وكان الاحتفال على صوت شيلات تتغنى بالملك سلمان وولي عهده الأمين في حفل بني هاجر بمناسبة فوز أحد أبناء القبيلة الكرام وهو الشيخ سيف بن غانم الخيارين الهاجري في مزاين قطر. ”
عاجل
عيال الحمايل في قطر يصفعون تنظيم الحمدين حيث رفعوا أعلام دول الخليج كافة وكان الاحتفال على صوت شيلات تتغنى بالملك سلمان وولي عهده الأمين في حفل بني هاجر بمناسبة فوز أحد أبناء القبيلة الكرام وهو الشيخ سيف بن غانم الخيارين الهاجري في مزاين قطر. #الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين pic.twitter.com/a8QHUBXmdE
— سعود القحطاني (@saudq1978) January 7, 2018
ليأتيه الرد المفحم سريعا من القطريين وأبناء قبيلة الهواجر أنفسهم، الذين فضحوا كذب مستشار “ابن سلمان” وادعاءاته في هاشتاغ دشن خصيصا للرد عليه تحت عنوان ” #الهواجر_درع_الحمدين”.
دليم و معازيبك و الله ان تبطون
ما نخون التميمي 😉 #الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين#الهواجر_يصفعون_حلف_الفجار #الهواجر_درع_الحمدين#الهواجر_جنود_تميم#كلنا_تميم pic.twitter.com/Hh2mzvMJzL
— Haya 💕 (@hayona_1418) January 7, 2018
#الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين#الهواجر_درع_الحمدين
"كلنا أسود تميم "
اعلام وهاشتاق هابط انت ومعزبك الدب!!@saudq1978
تبطون والله مافرقتوا
الشعب الاصيل مع القياده الحكيمه pic.twitter.com/HqrOSWpgLl
— بو محمد (@qtr_alhajri80) January 8, 2018
#الهواجر_درع_الحمدين#الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين
اطرب اذنگ و حنا كفو عيب والله تشكك ف ولائنا #تميم_بن_حمد #تميم_المجد ✨🇶🇦🕊♥️ pic.twitter.com/ltoiDiN3Ov
— آلقطرية✨🇶🇦🕊 (@Qatar_198928) January 7, 2018
قطر ال ثاني و الهواجر و المره و البوكوارة و المهاندةذ١ء👀 و الكبسة و الكعبان و النعيم و السلطة و الخليفات و المريخات و البوعينين و المنانعة و الحميدات وكل القبائل الكريمة على هذه الأرض الطيبة
امزج جميع هذه القبائل مع بعضها يتكون علم قطر🇶🇦#الهواجر_درع_الحمدين pic.twitter.com/k9cLIPWqTX
— خالد بن علي الكواري (@khalidbinali77) January 8, 2018
#الهواجر_درع_الحمدين أسلوب #دليم وقح خبيث بمحاولته الصبيانية بتحريش قبيلة خليجية كريمة للضرر في مجتمعها وسيطال كل مجتمعاتنا الخليجية.
— مع الحق✋🏻 (@qy059y111111112) January 8, 2018
كل القبايل درع سيدي تميم
روح انبح بعيد يالقهوجي
— n (@noufah_qt) January 8, 2018
وشن النشطاء هجوما حادا على “القحطاني”، وفندوا في ردودهم كذبه وادعاءاته الباطلة.
هههههه والله تزويرهم احترافي !!
برعاية #وزير_الذباب دليم الفلس
— عبدالله الملا #قطر (@q6r) January 7, 2018
تركيب أي صوت على أي مقطع سهل جدًا والتدليس باستخدام مقطع قديم على أنه جديد سهل جدًا على دليم لكن #الحقيقة صعبة عليه جدًا جدًا جدًا ولا يستطيع مواجهتها 😉#الراتب_مايكفي_الحاجه #ياملكنا_الراتب_مايكفي_الحاجه
— نفود الدهيمTBH 🇶🇦 (@nfuodq) January 7, 2018
وانت صدقت ان في قطر والله انكم ثيران وماينلامون ال سعود اذا استحمروكم 😂😂😂😂
— قطرية وافتخر (@qqatar2009) January 7, 2018
وش عندك غير الفبركات والتزوير والأغاني
قطر قطر قطر
ماعندك شغل غير قطر أنت
الفيديو قديم يا سعيدان
😂😂😂
— محمد السويدي (@mohdalsuwaidi7) January 8, 2018
والله أن أهل #السعودية يكرمون من محاولة استحمارك أنت ومعزبك لهم…
وأساليبك يادليم مكشوفة..#قطر#حصار_قطر pic.twitter.com/zzv4OS3E3p
— نفود الدهيمTBH 🇶🇦 (@nfuodq) January 7, 2018
تعب وهو يحاول في أهل قطر بس قطر صعبه وأهلها صعبين على من بغاها
— العلياء🇶🇦تميم المجد (@omubdulla22) January 7, 2018
تاريخ اليوم والله وتصويري. شكرا للشعب السعودي الي يحتفل معانا
اخفيت الرقم حفاظا على سلامه راعي السياره من الاغتيال من جانب السعوديه pic.twitter.com/URsOMMa2Mg
— Rashid Alhajri (@rashidalhajri88) January 7, 2018
كما أكد القطريون وعلى رأسهم أبناء قبيلة “الهواجر” التي خصها “دليم” بالذكر، أنهم جميعا يقفون وراء قيادتهم صفا واحدا ويدعمون أميرهم بكل قوة.
حنا بني هاجر موثقة العهد
من عصر جاسم ماتخون أجيالها
نفنى وتبقى ديرة العليا وعد
ويبقى تميم المجد ذخر أجيالها
#الهواجر_درع_الحمدين
— JawaherAlhajri (@JawaherAlhajri) January 8, 2018
سعود القحطاني البعر صنع هاشتاق #الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين
لإشعال الفتنه فردو عليه بني هاجر الشرفاء
بهاشتاق #الهواجر_درع_الحمدين #قطر
— سور الكويت (@Soor_Alkuwait) January 8, 2018
#الهواجر_درع_الحمدين
الهواجر طول عمرهم درع لقطر مب دليم المقهوي الي يحكم علينا بكم هاشتاق مدفوع
— HSH💎🇶🇦 (@29011H) January 8, 2018
كلنا لج يا قطر سمع وطاعه 🇶🇦
— n (@noufah_qt) January 8, 2018
الخوانه معروفين من مبطي وتئكد يادليم الفلس ان جميع من ينتمى الى قبيلة قحطان في قطر هم دروع للحمدين ولسيدي تميم وانت ومعزبك تدرون انكم في مشكله مع ذي القبيله في قطر ، من غير قاصل في القبايل الباقيه #الهواجر_درع_الحمدين
— aliq90 (@ali90qt) January 8, 2018
#الهواجر_درع_الحمدين
والنعم فيهم الهواجر وفي كل القبائل كلنا تحت رأية تميم المجد . حاولوا بشتى الطرق الفتنه بين القبائل لكن أمر الله غالب .
والله العظيم ما زادتنا الازمة إلا تلاحم والتفاف حول القياده .
— bo turki _qtr (@boturkiqtr1) January 8, 2018
كل قبايل قطر تفدى تميم المجد🇶🇦
— n (@noufah_qt) January 8, 2018
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