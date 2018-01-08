استمرارا لمسلسل السقوط والتدني الذي بدأته منذ الأزمة، حاول مستشار “ابن سلمان” مجددا إشعال الفتنة وإثارة بلبلة في بنشره فيديو قديم تم تصويره قبل الأزمة الخليجية، لعدد من أبناء قبيلة الهواجر وهم يحتفلون على صوت شيلات تتغنى بالسعودية والملك سلمان، زاعما أن الفيديو جديد وأن أبناء القبيلة ضد النظام القطري.. حسب زعمه.

 

ونشر “القحطاني” الشهير بين خصومه باسم “دليم” المقطع المزعوم في تغريدة له بتويتر رصدتها () على حسابه الرسمي، وعلق عليه محاولا إثارة بلبلة وجدل بقوله:عاجل .. عيال الحمايل في قطر يصفعون تنظيم الحمدين حيث رفعوا أعلام دول الخليج كافة وكان الاحتفال على صوت شيلات تتغنى بالملك سلمان وولي عهده الأمين في حفل بني هاجر بمناسبة فوز أحد أبناء القبيلة الكرام وهو الشيخ سيف بن غانم الخيارين الهاجري في مزاين قطر. ”

 

 

ليأتيه الرد المفحم سريعا من القطريين وأبناء قبيلة الهواجر أنفسهم، الذين فضحوا كذب مستشار “ابن سلمان” وادعاءاته في هاشتاغ دشن خصيصا للرد عليه تحت عنوان ” ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

وشن النشطاء هجوما حادا على “القحطاني”، وفندوا في ردودهم كذبه وادعاءاته الباطلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

كما أكد القطريون وعلى رأسهم أبناء قبيلة “الهواجر” التي خصها “دليم” بالذكر، أنهم جميعا يقفون وراء قيادتهم صفا واحدا ويدعمون أميرهم بكل قوة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 